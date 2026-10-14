Тисяча гривень «чистими» за одну заяву. monobank запропонував пенсіонерам бонус, і податок банк бере на себе

Пенсіонери, які переведуть виплату пенсії до monobank, можуть отримати 1000 грн. Гроші нарахують після надходження першої пенсії на картку банку, а зняти їх можна без комісії в будь-якому банкоматі. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Чому 1298,70 грн, а не 1000

Бонус нараховують на рахунок кешбеку, а з виведення кешбеку за законом утримують 23% податків, тобто 18% ПДФО та 5% військового збору. Тому банк нараховує 1298,70 грн, щоб після сплати податків на картці залишилася рівно тисяча.

Крім того, після першої пенсії клієнт отримує на 12 місяців підвищений кешбек 5% на покупки в аптеках і медичних закладах. Є й реферальна програма. Якщо пенсіонер запросить друга-пенсіонера, який відкриє пенсійний рахунок за його посиланням, запрошувач отримає 200 грн кешбеку, а новий клієнт 100 грн.

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Як перевести пенсію

Повторно оформлювати пенсію не потрібно, достатньо подати до Пенсійного фонду нові реквізити IBAN. Зробити це можна двома способами.

Онлайн через вебпортал ПФУ:

увійти за допомогою КЕП або Дія.Підпису;

у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати «Внесення змін до пенсійної справи»;

натиснути «Заява про зміну способу виплати пенсії»;

вказати IBAN, скопійований із застосунку monobank, і надіслати заяву.

Особисто в сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі. Заяву з реквізитами можна сформувати в застосунку, якщо натиснути на картку на головному екрані й обрати «Реквізити картки», потім «Хочу отримувати виплату на mono» і «Пенсія». Для переведення вже призначеної пенсії достатньо роздрукованої заяви та паспорта. Якщо ж пенсію оформлюють уперше, знадобляться також ІПН, трудова книжка й документи про стаж, за потреби інші довідки та дві фотокартки 4×6.

Яку картку обрати

Пенсію можна отримувати на будь-яку картку monobank, але банк радить відкрити окрему «Білу» картку або «Дія.Картку», щоб не змішувати пенсію з кредитними коштами. Електронну картку створюють у застосунку за кілька хвилин безкоштовно. Пластикову доставляють «Новою поштою», а 100 грн за випуск банк повертає після першої пенсії.

Зарахування пенсії безкоштовне, а готівку можна знімати без комісії в банкоматах будь-якого банку України, а також на касах супермаркетів, АЗС та аптек.

Що варто врахувати

У повідомленні не вказано, до якого числа діє пропозиція, тож перед зміною банку умови краще перевірити в застосунку. Також варто пам’ятати, що працівники банку чи Пенсійного фонду ніколи не просять повідомити PIN-код, CVV чи коди з SMS. На тлі таких акцій шахраї часто телефонують пенсіонерам від імені банків, тому всі дії краще виконувати самостійно в офіційному застосунку або разом із рідними.