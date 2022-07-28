Чорні дні календаря: астрологи назвали найнебезпечніші дати серпня

Серпень 2022 року буде багатим на яскраві емоції та важливі події. Найуспішнішим він стане для зодіакальних Левів, Раків та Дів, яким буде просто казково щастити. Тим часом на Овенам, Козерогам та Близнюкам останній місяць літа принесе самі лише труднощі.





Однак деякі числа наступаючого місяця будуть невдалими геть для усіх знаків зодіакального кола. Ці «чорні дні календаря» краще запам’ятати і не планувати на них нічого важливого.

На думку українських астрологів провальними для всіх і кожного стануть 2, 15, 23, 27 та 31 серпня. В ці дні найбільша ймовірність втрапити в халепу чи загубити велику суму грошей. Тож астрологи радять відмовитися від вартісних покупок та важливих зустрічей. А якщо ви вже маєте плани на одну з цих дат, прикладіть усі зусилля, щоб їх перенести.

Та окрім днів невезіння, буде в серпні й кілька винятково вдалих дат. Зокрема 7, 8 та 26 серпня можна приймати доленосні рішення, змінювати роботу і навіть переїздити. Все буде йти «як по маслу». А якщо в один з цих днів ви вирішите зробити інвестицію чи розпочати власний бізнес, прибутки будуть просто захмарними.

Щасливими стануть ці дати і для тих, хто давно не міг розібратися з проблемами минулого і був змушений постійно оглядатися назад. Їм нарешті випаде шанс раз і назавжди залишити неприємності за спиною й упевнено поглянути в майбутнє.

Варто зазначити, що неприємності у серпні можуть чекати також на зодіакальних Скорпіонів та Водоліїв. Якщо під-час новомісяччя 28 липня вони поводили себе неправильно, злословили та пліткували, на них чекають серйозні матеріальні проблеми. Деяким представникам згаданих знаків навіть доведеться влізти в борги чи взяти кредит, який вони будуть віддавати роками.