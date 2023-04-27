Потрібно 35 років: опубліковано нову таблицю розмірів стажу для виходу на пенсію

У 2023 році українці, які хочуть вийти на пенсію у віці 60 років, повинні мати щонайменше 30 років підтвердженого трудового стажу. Ця вимога буде поступово збільшуватися на один рік щороку до 2028 року, коли необхідний стаж для виходу на пенсію в 60 років становитиме 35 років.

Ті, хто має менший стаж, можуть вийти на пенсію у 63 або 65 років, залежно від кількості відпрацьованих років. Ось розподіл необхідного стажу для виходу на пенсію в різному віці з 2023 по 2028 рік:

Вихід на пенсію в 60 років:

2023: 30 років стажу

2024: 31 рік стажу

2025: 32 роки стажу

2026: 33 роки вислуги

2027: 34 роки стажу

2028: 35 років стажу

Вихід на пенсію в 63 роки:

2023: від 20 до 30 років вислуги

2024: від 21 до 31 року вислуги

2025: від 22 до 32 років вислуги

2026: від 23 до 33 років вислуги

2027: від 24 до 34 років вислуги

2028: від 25 до 35 років вислуги

Вихід на пенсію у віці 65 років:

2023: від 15 до 20 років вислуги

2024: від 15 до 21 року вислуги

2025: від 15 до 22 років вислуги

2026: від 15 до 23 років вислуги

2027: від 15 до 24 років стажу

2028: від 15 до 25 років стажу