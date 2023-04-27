Потрібно 35 років: опубліковано нову таблицю розмірів стажу для виходу на пенсію

У 2023 році українці, які хочуть вийти на пенсію у віці 60 років, повинні мати щонайменше 30 років підтвердженого трудового стажу. Ця вимога буде поступово збільшуватися на один рік щороку до 2028 року, коли необхідний стаж для виходу на пенсію в 60 років становитиме 35 років.
Ті, хто має менший стаж, можуть вийти на пенсію у 63 або 65 років, залежно від кількості відпрацьованих років. Ось розподіл необхідного стажу для виходу на пенсію в різному віці з 2023 по 2028 рік:
Вихід на пенсію в 60 років:
- 2023: 30 років стажу
- 2024: 31 рік стажу
- 2025: 32 роки стажу
- 2026: 33 роки вислуги
- 2027: 34 роки стажу
- 2028: 35 років стажу
Вихід на пенсію в 63 роки:
- 2023: від 20 до 30 років вислуги
- 2024: від 21 до 31 року вислуги
- 2025: від 22 до 32 років вислуги
- 2026: від 23 до 33 років вислуги
- 2027: від 24 до 34 років вислуги
- 2028: від 25 до 35 років вислуги
Вихід на пенсію у віці 65 років:
- 2023: від 15 до 20 років вислуги
- 2024: від 15 до 21 року вислуги
- 2025: від 15 до 22 років вислуги
- 2026: від 15 до 23 років вислуги
- 2027: від 15 до 24 років стажу
- 2028: від 15 до 25 років стажу
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter