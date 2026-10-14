Тысяча гривен «на руки» за одно заявление. monobank предложил пенсионерам бонус, а налог берет на себя банк

Пенсионеры, которые переведут выплату пенсии в monobank, могут получить 1000 грн. Деньги будут начислены после поступления первой пенсии на банковскую карту, а снять их можно без комиссии в любом банкомате. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своём Telegram-канале.

Почему 1298,70 грн, а не 1000

Бонус начисляется на счет кэшбэка, а при выводе кэшбэка в соответствии с законом удерживается 23 % налогов, то есть 18 % НДФЛ и 5 % военного сбора. Поэтому банк начисляет 1298,70 грн, чтобы после уплаты налогов на карте осталась ровно тысяча.

Кроме того, после получения первой пенсии клиент получает на 12 месяцев повышенный кэшбэк в размере 5 % на покупки в аптеках и медицинских учреждениях. Есть и реферальная программа. Если пенсионер пригласит друга-пенсионера, который откроет пенсионный счет по его ссылке, пригласивший получит 200 грн кэшбэка, а новый клиент — 100 грн.

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Как перевести пенсию

Повторно оформлять пенсию не нужно, достаточно предоставить в Пенсионный фонд новые реквизиты IBAN. Сделать это можно двумя способами.

Онлайн через веб-портал ПФУ:

войти с помощью КЭП или «Дія.Підпису»;

в разделе «О пенсионном обеспечении» выбрать «Внесение изменений в пенсионное дело»;

нажать «Заявление об изменении способа выплаты пенсии»;

указать IBAN, скопированный из приложения monobank, и отправить заявку.

Лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАП. Заявление с реквизитами можно оформить в приложении, если нажать на карточку на главном экране и выбрать «Реквизиты карточки», затем «Хочу получать выплату на mono» и «Пенсия». Для перевода уже назначенной пенсии достаточно распечатанного заявления и паспорта. Если же пенсию оформляют впервые, понадобятся также ИНН, трудовая книжка и документы о стаже, при необходимости другие справки и две фотографии размером 4×6.

Какую карту выбрать

Пенсию можно получать на любую карту monobank, но банк рекомендует открыть отдельную «Белую» карту или «Дия.Карту», чтобы не смешивать пенсию с кредитными средствами. Электронную карту можно оформить в приложении за несколько минут бесплатно. Пластиковую карту доставляют «Новой почтой», а 100 грн за выдачу банк возвращает после получения первой пенсии.

Начисление пенсии осуществляется бесплатно, а наличные можно снимать без комиссии в банкоматах любого банка Украины, а также в кассах супермаркетов, АЗС и аптек.

Что следует учитывать

В сообщении не указано, до какого числа действует предложение, поэтому перед сменой банка лучше проверить условия в приложении. Также стоит помнить, что сотрудники банка или Пенсионного фонда никогда не просят сообщать PIN-код, CVV или коды из SMS. На фоне таких акций мошенники часто звонят пенсионерам от имени банков, поэтому все действия лучше выполнять самостоятельно в официальном приложении или вместе с близкими.