Новая монета номиналом 10 грн, которую не найдёшь в кошельке. Нацбанк готовит релиз к важной для Украины дате

Национальный банк готовит к выпуску новую памятную монету номиналом 10 грн. Её отчеканят из серебра, а в продажу она должна поступить в ноябре. Монета будет посвящена 25-летию визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину и получит название «С миром в сердце. Иоанн Павел II».

Визит Иоанна Павла II состоялся в июне 2001 года. Тогда понтифик побывал в Киеве и Львове, и для многих украинцев это событие до сих пор остается одним из самых знаковых в новейшей истории страны.

Подробностей о монете пока немного. Известно, что тираж составит 3 000 экземпляров, диаметр — 38,6 мм, а масса чистого серебра — 31,1 г, то есть ровно одна тройская унция. Дизайн НБУ пока не представил.

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Стоит помнить, что, несмотря на номинал в 10 грн, такая монета не поступит в обращение и вряд ли окажется в вашем кошельке. Памятные монеты формально являются законным платежным средством, но их ценность заключается не в номинале, а в историческом, культурном и коллекционном значении. Они увековечивают важные события, даты и личности, поэтому их обычно покупают нумизматы или те, кто рассматривает монеты как подарок или инвестицию.

Памятные монеты чеканят как из недорогих сплавов, например медно-никелевого, так и из драгоценных металлов. К их изготовлению предъявляются повышенные требования в отношении точности чеканки, детализации и художественного решения. На стоимость существенно влияет тираж. Чем меньше экземпляров, тем выше интерес коллекционеров, и со временем редкие монеты могут дорожать, хотя гарантий этого нет.

Цену новой монеты НБУ пока не объявил. Обычно такие монеты продаются в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка и через банки-дистрибьюторы, а при тираже в 3 000 штук их, скорее всего, быстро раскупят.