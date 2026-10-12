Нові 10 грн, які не знайти в гаманці. Нацбанк готує монету до важливої для України дати

Національний банк готує до випуску нову пам’ятну монету номіналом 10 грн. Її викарбують зі срібла, а в продаж вона має надійти в листопаді. Монету присвятять 25-річчю візиту Папи Римського Івана Павла II до України, і вона отримає назву «З миром у серці. Іван Павло II».

Візит Івана Павла II відбувся в червні 2001 року. Тоді понтифік побував у Києві та Львові, і для багатьох українців ця подія досі лишається однією з найпомітніших у новітній історії країни.

Подробиць про монету поки небагато. Відомо, що тираж становитиме 3 000 екземплярів, діаметр 38,6 мм, а маса чистого срібла 31,1 г, тобто рівно одна тройська унція. Дизайн НБУ ще не показав.

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Варто пам’ятати, що попри номінал 10 грн, така монета не потрапить в обіг і навряд чи з’явиться у вашому гаманці. Пам’ятні монети формально є законним платіжним засобом, але їхня цінність полягає не в номіналі, а в історичному, культурному й колекційному значенні. Вони фіксують важливі події, дати й постаті, тому їх зазвичай купують нумізмати або ті, хто розглядає монети як подарунок чи інвестицію.

Пам’ятні монети карбують як з недорогих сплавів, наприклад мідно-нікелевого, так і з дорогоцінних металів. До їхнього виготовлення висувають підвищені вимоги щодо точності карбування, деталізації та художнього рішення. На вартість суттєво впливає тираж. Що менше екземплярів, то вищий інтерес колекціонерів, і з часом рідкісні монети можуть дорожчати, хоча гарантій цього немає.

Ціну нової монети НБУ ще не оголосив. Зазвичай такі монети продають в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку та через банки-дистриб’ютори, а при тиражі в 3 000 штук розкуплять їх, найімовірніше, швидко.