Гороскоп на сегодня, на 14 августа, для всех знаков зодиака

Сегодня, 14 августа убывающая Луна к вечеру переходит из Рыб в Овна. До этого периода стоит избегать важных решений или серьезных покупок. Зато до шести часов вечера можно строить планы и оценивать ситуацию — в трезвом анализе звезды вам мешать не будут.





♈ Овен

Возникает ощущение, что в этот момент заиграла финальная музыка из титров. Вместо того, чтобы устраивать драму, оцените незначительность ситуации в размерах целого мира. И прямо сейчас вам преподают суровый урок. Итак, позвольте себе преобразиться вместе с ветром перемен, отпуская старое с любовью и осознанием.

Космический совет: осознайте, что вам нужно отпустить прошлое.

♉ Телец

После периода хаоса и конфликтов все, наконец, успокаивается. Вы способны воспринимать происходящее более нейтрально. Вы способны понять, что все происходило для вас, а не из-за вас. На межличностном фронте вы можете оказаться в роли посредника или миротворца. Напомните другим о причине, по которой они собрались вместе. Вы можете свернуть горы, если будете играть в одной команде.

Космический совет: период хаоса сменяется спокойствием.

♊ Близнецы

Вам кажется, что время утекает сквозь ваши пальцы. Не слушайте никого, кто говорит вам, что уже слишком поздно или что ваши мечты слишком нереалистичны. Некоторым из вас, чтобы освободить место или время для развития, может потребоваться изменить свой профиль работы, вернуться к чтению книг или каким-либо образом повысить квалификацию. Верьте, что внутренний голос ведет вас в правильном направлении.

Космический совет: направьте свою жизнь в сторону высшей цели.

♋ Рак

Глубокая отдача — это активная практика. Это готовность каждый божий день показывать, чем вы увлечены, несмотря на осознание того, что у вас нет страховочного троса. Если суждено сработать, то сработает несмотря ни на что. Но если дело обречено на провал, то никакие усилия его не спасут. Учитесь принимать и подарки судьбы и утраты.

Космический совет: пришло время учиться принимать и отдавать.

♌ Лев

Вы благодарны за свой прошлый опыт и все, чему вы научились благодаря ему, даже если он не всегда был приятным. Свет в конце туннеля еще раз подтверждает, что вы на правильном пути. Когда дело доходит до профессиональных вопросов, вас просят сделать «уверенность» своей суперсилой. Заходить в каждую комнату так, как будто вы уже завоевали сердца других.

Космический совет: найдите смелость в своих ошибках из прошлого.

♍ Дева

Это нормально, что вы настороже и дуете на воду. Мы все так иногда делаем. Но эта броня, которую вы носите, изолирует, а не защищает вас. Возможно, нужно понемногу раздвигать барьеры, позволяя людям увидеть немного от вашего настоящего «я». Дайте им шанс войти в ваше пространство. принятие себя освободит вас больше, чем можно представить.

Космический совет: разрешите себе быть тем, кто вы есть.

♎ Весы

Прошедшее полнолуние обнажило ваши рабочие методы, но и показало вам новый путь. Внесите коррективы там, где это необходимо, когда вы начнете перестраивать маршрут. Путешествие, которое вы собираетесь предпринять, будет столь многообещающим, как вы себе это представляете. На межличностном фронте вам напоминают, что не все из вашего прошлого отправятся с вами на эту неизведанную территорию, и это нормально.

Космический совет: внесите в свою жизнь серьезные коррективы.

♏ Скорпион

Вы отдаете предпочтение потребностям других. Поступая таким образом, вы отодвигаете свои собственные желания и мечты на второй план. Независимо от того, насколько вы цените отношения с близкими людьми, вы начнете раздражаться от того, что когда-то приносило вам радость. Ставить себя на первое место не преступление.

Космический совет: найдите баланс между тем, что вы отдаете и получаете.

♐ Стрелец

В прошлом подход некоторым вещам вызывал чувство безотлагательности. Вы зациклились на идее мгновенных результатов. Вы хотели бы, чтобы все происходило сразу. Но в отношениях это не работает. Важно понимать, что иногда, чтобы удержать близкого человека, нужно принять его позицию и даже полностью капитулировать.

Космический совет: чтобы ваши отношения были лучше, иногда нужно проигрывать.

♑ Козерог

Это один из тех дней, когда вам кажется, что время тянется, как сироп, а потом распрямляется, как пружина. То, на что вы надеялись, кажется, постоянно ускользает от вас. Немного измените свою точку зрения. Чем больше вы остаетесь в энергии игры, тем больше чудес вы неожиданно увидите.

Космический совет: идите по пути наименьшего сопротивления.

♒ Водолей

Сегодня вам придется вернуться мыслями в разгар пандемии, когда все сидели взаперти. Вспомните, что поддерживало в вас боевой дух. Для некоторых из вас это может быть новая программа тренировок. Для других это может быть изучение языков, искусство или философия. Скорее всего, в этом погружении есть нечто большее, чем-то, что бросается в глаза. Почему данная тема вас интересует? Когда вы поймете это, то начнете открывать новые слои. Что-то подсказывает, что перед вами откроется новый путь.

Космический совет: вспомните, что приносило вам радость во время пандемии.

♊ Рыбы

Вы любите то, что у вас есть. На выходных вы выходите за пределы своей зоны комфорта и соглашаетесь на всевозможные приключения. Освободите место для магии. Вопросы, связанные со спортом, фитнесом и движением, скорее всего, займут центральное место. Если вы жаждете прилива адреналина, который приходит на свежем воздухе, подумайте о том, чтобы отправиться в поход.

Космический совет: скажите «да» любым приключениям.