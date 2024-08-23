Китайский гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября

Неделя начинается с разрушителя и держит нас в тонусе. Если у вас есть важные дела, следует наметить их на субботу. Остальные дни больше подойдут для умеренных, рутинных занятий.

Понедельник, 26 августа 2024 года

День Водной собаки

День разрушителя не подходит для начала дел, зато прекрасно подойдет для их завершения. Постарайтесь его разгрузить и при острой необходимости заниматься только рутинными делами.

Помимо прочего негатива, здесь оказываются звезды Красного Феникса, Свирепствующего тигра и Крюка — и вместе они дают риск юридических споров и дрязг, проблем в правовой сфере, неприятные сплетни и пересуды за спиной, а также вероятность ухудшения здоровья у кого-то из членов семьи.

Структура дня «Маленькая змея обретает силу» сулит продвижение про службе и долголетие. Также может дать небольшое замешательство в делах.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Вторник, 27 августа 2024 года

День Водной свиньи

Неблагоприятная звезда пернатого змея вносит беспорядок в энергетический фон дня. Дает риск травм, судебных разбирательств, неприятностей, возникающих по вине (или даже инициативе) завистников. Допустимо в такой день заниматься планированием, проводить незначительные встречи и заниматься косметическим ремонтом без нарушения целостности стен.

Структура «Небесная сеть удваивается» дает неблагоприятное течение дел и возможное ухудшение самочувствия тем, у кого вопрос здоровья будет стоять остро в этот день.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Среда, 28 августа 2024 года

День Деревянной крысы

Энергия дня достаточно слабая, и поэтому что-то большое он поддержать не сможет. Однако благоприятное сочетание трех гармоний делает его идеальным выбором для переговоров и многосторонних встреч, в первую очередь связанных с разработкой стратегии, торговыми и бизнес-решениями, особенно если дело касается интернет-проектов или онлайн-торговли.

Он хорош для инвестирования. А вот играть свадьбу в такой день древние тексты не рекомендуют, поскольку само название трех гармоний указывает на возможность возникновения в браке третьей стороны.

Структура дня «Небо завоевывает землю» дает разочарования, страх и препятствия. Будьте внимательны в финансовых вопросах — есть риск потерпеть небольшие убытки из-за неосторожности.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Четверг, 29 августа 2024 года

День Деревянного быка

Здесь оказывается целый букет негативных звезд, которые несут в себе Ша Ци — неуправляемую, хаотичную энергию. Поэтому и дела в этот день могут привести к финансовым потерям или проблемам со здоровьем в семье.

Структура «Небесный балдахин встречает звезду» весьма располагает для медитаций, саморазвития и одиночества. Дает возможность довести дела до конца.

Совет: решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Пятница, 30 августа 2024 года

День Огненного тигра

Подойдет для обычных дел. Офицер дня «Разрушение» приводит к проблемам с финансами и вероятно со здоровьем при избыточно активном использовании энергий этого дня.

Поэтому лучший выбор на сегодня — рутинные дела или отдых.

Структура дня дает риск неприятностей с бумагами, документами. А с начальникми могут возникать разногласия или недопонимание.

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Суббота, 31 августа 2024 года

День Огненного кролика

Хороший день с яркими позитивными звездами — Небесная добродетель, Желтая сеть, Красный сандал, Золото и серебро, Нефритовый зал.

В такой день хорошо играть свадьбу, проводить земляные работы, закладку фундамента, запускать бизнес, путешествовать, осуществлять переезды и назначать исполнителей на

новые должности.

Большая активность в эти дни приведет к дополнительным финансовым бонусам, росту благосостояния в семье и рождению здоровых детей.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Воскресенье, 1 сентября 2024 года

День Каменного дракона

Не следует «подключаться» к энергиям этого дня, поскольку похвастаться позитивом он не может. Присутствие звезды Свирепстсвующего Белого Тигра существенно снижает потенциал этого дня и делает его пригодным только для отдыха, домашних незначительных дел и приготовлений.

Совет: общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.