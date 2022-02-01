Не сховатись: тепер за комуналку та борги «трястимуть» всіх мешканців квартири

Новий проект закону, що надасть квартирам українців статус домогосподарств та об’єднає їх пожильців спільними податковими зобов’язаннями, експерти вже назвали «стратегією боротьби з комунальними боржниками». І справді, після оформлення житла як домогосподарства, владним органам буде набагато легше забрати його за несплату послуг ЖКГ.





Своєю точкою зору на законодавчі зміни поділився голова Спілки споживачів компослуг Олег Попенко. Він пояснив, як новий закон спростить деякі процедури, що зараз можуть тривати роками.

«Наразі щоб розібратися з боргами за комуналку по конкретній квартирі, потрібно спершу перевірити цілу низку даних. Зокрема дізнатися, хто є законним власником житла, чи має він дітей, спадкоємців тощо. Отримати заборговані кошти від власника за наявною процедурою також завдання не з легких. Натомість реєстрація домогосподарства розв’язує чиновникам руки. Адже його можна забрати навіть без суду, шляхом здійснення арешту», – зазначає Попенко.

Не найкращим чином вплине впровадження закону про домогосподарства й на шанси громадян отримати житлову субсидію. Часто українці, що проживають у одній квартирі, приписані за зовсім іншими адресами. А на житло, де фактично мешкають, оформлюють субсидію, щоб економити на комунальних послугах.

Однак за приписами нового закону структура платників комунальних послуг, а заразом і отримувачів субсидій буде повністю змінена. Тож отримати право на субсидію українцям стане значно важче.

Нагадаємо, що згідно із заявами Мінцифри в Україні незабаром може стартувати нова програма «є-Субсидії». Вона буде працювати за таким самим механізмом, як і проект «є-Підтримка», з тією лише різницею, що кошти із віртуального рахунку можна буде використати виключно на оплату комунальних послуг. Сервіс буде захищений від шахраїв завдяки ідентифікації користувача через додаток «Дія», тож стороння особа просто не зможе скористатися коштами отримувача субсидії.

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