Названо ціни на газ від постачальників на зиму 2022-2023

З початком війни ціни на блакитне паливо зросли у всій Європі. Цьогорічна запропонована вартість газу в Україні все одно залишається однією з найнижчих. Так, наприклад, у вересні для побутових користувачів вартість 1 кубометра палива коливається у межах 7,7-9 грн.





У Польщі 1 кубічний метр для побутового споживача 53 гривні, а у Литві 42 грн/куб. Порівнюючи з іншими країнами бачимо, що Україна докладає усіх зусиль, щоб громадяни змогли користуватись газом повною мірою.

Більшість постачальників, що є на ринкові, залишили ціни з минулого року. У період війни для населення також залишиться тогорічна ціна на електричну енергію. Про це раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Найнижчі ціни за 1 кубічний метр пропонують наступні постачальники:

«ЕРУ Людям» 7,70 грн/м куб;

«Енерджі Трейд Груп» 7,80 грн/м куб;

«Нафтогаз України»7,96 грн/м куб.

Всього на 2 копійки вища вартість ніж у “Нафтогазу” у «Волиньелектро Збут» та «Закарпаттяенерго Збут». 7,99 гривні за кубометр пропонує сплачувати «Полтавагаз Збут».

Найдорожчим постачальником сьогодні в Україні виявився «СвітлоГаз». Їх ціна на блакитне паливо зафіксована на рівні 9,99 гривні. Є й приємна новина: українці можуть самостійно через особистий кабінет змінити постачальника газу у цілях економії.

Кабмін попередив усіх українців, зима 2022-2023 буде важкою. За можливості громадян просять максимально утеплювати домівки. Так, наприклад, вже затверджено, що середню температуру тепла буде знижено. Для закупівлі газу на опалювальний сезон країна використовує кредитні гроші. Щоб опалювальний сезон пройшов відносно стабільно, необхідно витратити понад 12,7 млрд гривень.

Разом з тим мешканців окупованих територій (Донецька, Херсонська, Луганська та частина Запорізької областей) просять евакуюватись через те, що відновлення газопостачання у цих регіонах є неможливим.