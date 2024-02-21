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В Україні різко збільшилася кількість шахрайств
Правоохоронні органи України за 2023 рік завели рекордну за 11 років кількість справ щодо шахрайства. Про різке зростання кількості злочинів повідомляє український аналітичний ресурс “Опендатабот”.
За минулий рік у країні виявили 82,6 тисячі кримінальних проваджень за статтею “Шахрайство”. Статистика збільшилася у 2,6 раза порівняно з 2022 роком.
Водночас, за даними ресурсу, у 2022 році стався сплеск “активності аферистів”. Попередній антирекорд було встановлено 2013 року – тоді кількість злочинів сягнула 47 142.
Крім того, у січні 2024 року в Україні відкрили 8 421 справу про шахрайство, що більше в 1,4 раза, ніж у січні 2023 року.
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