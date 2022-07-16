Російський солдат зняв відео, як ЗСУ “накрили” його підрозділ

За останні місяці росіяни неодноразово демонстрували світові, що вони далеко не найпідготовленіші солдати. Проте, як можна побачити з відео нижче, останні тижні безглуздого продовження конфлікту не покращують ситуацію в лавах армії рф, і цей солдат є тому яскравим прикладом.





В мережі опубліковано кількасекундний запис з телефону солдата, який вирішив зняти те, наскільки великі проблеми у росіян на фронті. Ми не бачимо ні вибуху, ні тим більше ракети, що летить, але чуємо українські артилерійські снаряди, які падають на позиції росіян.

A Russian soldier films his unit taking Ukrainian artillery fire pic.twitter.com/aBgfRB3kvo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 15, 2022

На жаль ми не знаємо, чим закінчилася ця пригода для окупанта. Але судячи з того, що відео обривається, він вже зустрівся з флагманом флоту рф.