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Російський солдат зняв відео, як ЗСУ “накрили” його підрозділ

16.07.2022
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За останні місяці росіяни неодноразово демонстрували світові, що вони далеко не найпідготовленіші солдати. Проте, як можна побачити з відео нижче, останні тижні безглуздого продовження конфлікту не покращують ситуацію в лавах армії рф, і цей солдат є тому яскравим прикладом.

В мережі опубліковано кількасекундний запис з телефону солдата, який вирішив зняти те, наскільки великі проблеми у росіян на фронті. Ми не бачимо ні вибуху, ні тим більше ракети, що летить, але чуємо українські артилерійські снаряди, які падають на позиції росіян.

На жаль ми не знаємо, чим закінчилася ця пригода для окупанта. Але судячи з того, що відео обривається, він вже зустрівся з флагманом флоту рф.

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16.07.2022
Менше хвилини
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