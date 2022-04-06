Речі українців, які вкрали російські солдати, почали продавати на російському аналогу OLX

Російські військові, що під час ротації опинилися в Білорусі, продають вкрадені в Україні речі. Товари розміщують на Avito, російському аналогу OLX. А те, що не виходить продати, відправляють своїм родичам у росію.





Про це стало відомо з Instagram-сторінки збірної України з футболу, яка розмістила фото командної олімпійки, виставленої на продаж одним із рашистів. Автор оголошення гордо називає поцуплений з дому цивільного українця одяг «військовим трофеєм». Та в українській збірній зазначили, що трофей – це відібрана у ворога техніка, а зовсім не побутові речі звичайних мирних людей.

Російські терористи вивозять з України все, що лише можуть: від техніки до дитячих іграшок і взуття. До кордону із Булоруссю через Конотоп, що на Сумщині, рухаються цілі колони військових КАМАЗів з награбованим майном цивільних. Поцуплені речі мародери розвантажують у місті Мозир, звідки надсилають до росії службою доставки СДЭК.

Тим часом у вбитих в Україні окупантів воїни ЗСУ також знаходять чимало вкрадених речей. Здебільшого це коштовності та валюта, які рашисти виносили просто з домівок вбитих ними українців.

Днями прикордонники також затримали подружжя, що рухалося на автомобілі по території Київської області. Під час обшуку автомобіля українські військові знайшли чимало речей, що вочевидь були вкрадені з покинутих осель громадян. Пару затримали за підозрою у мародерстві.

Нагадаємо, що портал Avito, на якому зараз розпродують поцуплені в українців речі, є російським братом-близнюком української дошки оголошень OLX. Їх власник, нідерландська компанія Prosus, наразі відмовилася йти з ринку країни-окупанта. В офісі OLX розповіли, що вже неодноразово зверталися о материнської компанії з проханням закрити Avito. Та наразі аргументи українців на нідерландських бізнесменів не подіяли.

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