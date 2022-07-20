Астролог розповіла, коли в Україні закінчиться війна: доведеться запастися терпінням

Військові дії в Україні можуть дещо затягнутися. Перемога не буде миттєвою, проте вона беззаперечна. Адже сили добра завжди перемагають зло та темряву. Наразі головне для українців – вистояти до кінця року. А там до кінця війни буде вже рукою подати.





Такий прогноз дала українська екстрасенс та астролог Анна Єфремова. Вона підкреслила, що зараз громадяни України, де б вони не знаходилися повинні триматися разом, адже попереду складні часи.

За словами провидиці, до кінця літа ситуація на фронті буде вкрай напруженою. Ворог намагатиметься показати нам свої сильні сторони та зневірити у власних силах. Однак йому це не вдасться. Українці вистоять та достойно пройдуть усі випробування.

Євремова зазначила, що у вересні настане тимчасове затишшя у війні. Однак розслаблятися українцям не варто. Це ще не кінець війни. Росіяни не залишать нас в спокої принаймні до кінця поточного року. Тож ЗСУ постійно треба бути напоготові й не забувати, що ми маємо справу з армією, яка не шанує законів війни і здатна на будь-які підлості.

Астролог зауважила, зараз у житті українців можуть яскраво проявитися наслідки подій, що мали місце на початку війни. Потрібно витримати це напруження та, попри все, не втрачати волі до перемоги.

Українцям, що залишилися на батьківщині, Єфремова радить з усіх сил підтримувати одне одного. Що ж стосується біженців, вони також здатні чимало зробити для нашої перемоги. Їхня головна місія – нести українську культуру в маси та привертати увагу іноземців до ситуації в Україні.

Екстрасенс також повідомила, коли українцям чекати завершення війни. Вона вважає, що шанс на перемогу ми отримаємо у 2023 році. Саме тоді відбудеться вирішальна битва, яка подарує Україні мир, а її громадянам – спокійне життя.