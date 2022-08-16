Картками великого державного банку тепер неможливо розрахуватися в магазині

Клієнти державного Укргазбанку почали скаржитися на поганий сервіс. Зокрема у них виникають проблеми під-час користування терміналами та банкоматами, а також виконання операцій з допомогою мобільного банкінгу. У прес-службі фінустанови розповіли, що трапилося.





Як зазначили представники банку, причиною таких проблем клієнтів став збій у системі. Технічні проблеми виявилися перш за все в тимчасовій недоступності або неправильній роботі деяких сервісів. Зокрема йдеться про складнощі із мобільним банкінгом, затримки під-час здійснення транзакцій тощо. Крім того технічні спеціалісти банку відзначають періодичну відсутність зв’язку з АТМ – мережею терміналів та банкоматів.

В мережі вже з’явилося чимало коментарів від власників карток Укргазбанку, які зазнали незручностей через технічні проблеми банку. Хтось не зміг розрахуватися картою за покупки, інші – зняти готівку в терміналі та ще чимало інших несправностей.

В самому ж банку після будь-якого збою просять зачекати пів години, обіцяючи відновити роботу сервісу. Та згідно з коментарями українців у соцмережах, цього майже ніколи не стається. Один із клієнтів Укргазбанку у своєму дописі зазначив, що одразу ж після виникнення чергової проблеми з карткою зателефонував оператору служби підтримки. Йому порадили зачекати аж цілу годину, доки технічні спеціалісти виправлять помилку. Та чи виконали в банку свою обіцянку клієнт на жаль не повідомив.

Тим часом у ще одному державному банку ПриватБанку на початку серпня оновили веб-банкінг Приват24. Кількість послуг, доступних клієнтам в режимі онлайн значно збільшилася. Зокрема тепер вони можуть миттєво оформити страховий поліс «Зелена карта», який наразі необхідний всім українцям, що виїздять за кордон на власному авто. Також користувачі веб-банкінгу отримали можливість дистанційно збільшувати ліміт на «картах Юніора», якими користуються їх діти.