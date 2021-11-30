Дизайн через смартфон: интересные возможности

Смартфоны последних лет — это реальная маленькая копия компьютера. Свойства дисплея, производительность позволяют с легкостью заниматься серьезным дизайном с самого телефона. Множество приложений и доступных библиотек позволяет создавать интересные и необычные дизайны. Например, сервис Crello становится хорошим способом для создания интересных презентаций, постов и другой визуализации.





О товарах — больше информации

Наличие дополнительной информации о товарах во время их продажи на полках магазинов — это обязательно. Иначе ни о бренде, ни о продукте ничего не узнают. Поэтому нужны шаблоны этикеток или бирок для развития корпоративного фирменного стиля.

Также для информирования о товарах можно использовать логотипы, эмблемы, плакаты. Даже счета и чеки можно оформлять с необычными идеями.

Об услугах — конкретика

Когда клиент хочет получить услугу от компании, он тоже приходит за информацией. Здесь ее можно распространять с помощью:

брошюр и буклетов — достаточно большое поле для данных;

новостных рассылок с фирменным стилем — на почту клиента или в мессенджерах;

инфографика и флаеры — еще один раздаточный материал.

Если нужно одновременно привлечь клиентов и рассказать им о себе больше, то лучше воспользоваться привлекательными презентациями и подарочными сертификатами.

О СММ — работа с визуалом

Отдельный вид современного маркетинга — цифровой. Для него не нужно обращаться в типографию, а все маркетинговые продукты публикуются онлайн — в социальных сетях или же на сайтах.

Здесь практически весь дизайн и осуществляется через смартфон, поскольку почти все социальные сети рассчитаны именно на вертикальный формат телефона. Наиболее популярные варианты демонстрации визуала:

посты — дополнение к тексту;

сторис — привлечение аудитории с помощью оригинальности;

шапки — описание блога и его целей.

Благодаря готовым шаблонам в трендовом оформлении можно упростить свою работу. А с помощью продуманного фирменного стиля можно сделать визуал узнаваемым.