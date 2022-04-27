Гороскоп на сьогодні, 27 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 27 квітня, в час спадаючого Місяця, розумова концентрація дещо ослаблена. Великі шанси припускатися дрібних помилок, не виключені локальні сварки та конфлікти. Ідеально витратити час на релакс, турботу про себе та близьких. На любовному фронті всім щастить.





♈ Овен

Овен, ви перебуваєте в точці, коли активно переслідуєте можливість, яка, як ви думали, ніколи не повернеться у ваше життя. Пам’ятайте, що потрібно бути терплячим у цьому починанні, вирощувати його з обережністю та послідовно виявляти його. Повірте, що з практикою ви знайдете спосіб перемогти демонів самовдоволення та самосаботажу.

Космічна порада : не приховуйте емоцій.

♉ Телець

Телець, життя має властивість підносити вам несподівані повороти, і цього тижня сюрприз може проявитися у вигляді певної людини, яка, як ви думали, ніколи не повернеться у ваше життя! Так, Телець, тут є великий потенціал, тому що і ви, і ваші обставини різко змінилися. Отже, відпустіть упереджені уявлення і дозвольте собі вивчити можливість, що ви можете створити, просуваючись далі. Відкрите серце виявиться вашим спільником у цей час.

Космічна порада: полюбіть себе по-справжньому.

♊ Близнюки

Близнюки, наше життя рухається спіраллю. Ми, як правило, опиняємось в одній і тій же точці знову і знову, за винятком того, що наша думка відрізняється. Неважливо, через що ви зараз проходите, знайте, що у вас є сила, мужність та стійкість, потрібні для перемоги над усіма проблемами. Але перш ніж йти далі, заземліться зараз. Ставте собі правильні питання. Важливо не поспішати, щоб здобути цінні життєві уроки.

Космічна порада: тримайте при собі таємниці.

♋ Рак

Раки, у Небес є план для вас, і він продуманий до досконалості! Замість того, щоб турбуватися про те, як, чому і що, дозвольте речам розвиватися так, як вони повинні. Ви готуєтеся до дикої подорожі по мультисвіту, Раки. Вам подобається кожна хвилина цієї подорожі. У сфері кохання ви можете виявити, що сумує за кимось, хто був досить недоступний. У такі моменти треба бути чесним із собою. Цей хтось відсутній, тому що не цінує вашого зв’язку або тому, що у нього занадто багато справ? Розкриття правди допоможе вам визначити, яку частину ви хочете віддати цим відносинам.

Космічна порада: присвятіть час улюбленому заняттю.

♌ Лев

Леви, змія кусає себе за хвіст як нагадування про безперервний цикл смерті та відродження. І знову перед вами зачиняються двері. Вас знову просять відпустити те, до чого ви були глибоко прив’язані. Так, через це постраждає ваше самовідчуття. Так, ви почуватиметеся «роздягненим» і безпорадним. З іншого боку, подорож, яку ви робите зараз, допоможе вам наблизитися до свого істинного «я». Повірте, все буде гаразд.

Космічна порада: робіть те, що приносить задоволення.

♍ Діва

Діви, буде час, коли вам доведеться відійти на задній план і спостерігати, як Дух знищує все, що є. Будуть часи, коли вам доведеться дозволити тому, що близько вашому серцю, бути відібраним від вас. Але немає такого поняття, як «хороший» та «поганий» досвід. Це все частина божественного плану, Діви. Частина плану, що допомагає позбавитися кармічного багажу і наблизитися до бажаного стану трансцендентності. Знайте, що Дух прикриває вашу спину і допомагає вам долати всі негаразди.

Космічна порада: робіть більше добрих вчинків.

♎ Терези

Терези, ви втомилися. Ви втомилися все тягнути на своїх плечах. Ви втомилися бути єдиним, хто дбає про майбутнє. Єдиний, хто послідовно намагається зберегти все, що є. Сьогодні ви хочете бути егоїстичним. Ви хочете подбати про себе. Пристебнути свій ремінь безпеки раніше за інших. Суть у тому, щоб навчитися знаходити баланс, Терези. Пам’ятайте: той факт, що вас щось з кимось пов’язує не означає, що ви повинні продовжувати бути поруч ціною власного благополуччя. Це ваш шанс покласти край усьому, що отруює душу.

Космічна порада: працюйте на благо свого майбутнього.

♏ Скорпіон

Скорпіони, ви той, у кого завжди був свій власний розум. Так що не турбуйте себе спробами дотримуватися застарілого сценарію, тому що це тільки зведе вас з розуму від страждань. Натомість ви повинні встановити свої власні правила. Відкрийте свій унікальний шлях. Знайдіть свій власний спосіб упоратися з численними життєвими проблемами. Пам’ятайте, що більше ви співзвучні пісні своєї душі, тим більше ви притягуєте можливості, які допоможуть здійнятися.

Космічна порада: не бійтеся бути відвертими.

♐ Стрілець

Стрілець, проблема в тому, що ми хочемо, щоб люди розуміли, де ми знаходимося і через що ми проходимо, часто не цікавлячись, що турбує їх насправді. Чи правильно це? Ви уникаєте серйозних розмов через страх, що вас можуть засудити? Ось порада: перестаньте ходити навкруги і будьте готові розповісти все як є. Пам’ятайте, що ті, хто дійсно цінує вас, оцінять вашу чесність і активно працюватимуть над поліпшенням ваших відносин.

Космічна порада: вирішення проблем шукайте авторитетів.

♑ Козеріг

Козеріг, життя не кіно. Все тут однаково брудно і красиво. Отже, виявіть цікавість, щоб докопатися до суті низки речей. Пам’ятайте, що немає правильного та неправильного. Звільнившись від оков обумовленості, ви зможете скуштувати еліксир свободи. Не уникайте любовних стосунків. Зробити себе вразливим для вас рівносильно втрати контролю, і це нормально. Але ви ніколи не дізнаєтеся, яке прекрасне майбутнє може вас чекати, якщо не будете робити помилок.

Космічна порада: не відступайте від задуманих планів.

♒ Водолій

Водолій, щоденне нагадування: вам не потрібно бути тим, ким ви не бажаєте бути. Це шкідливо! Вам не потрібно бути кимось, ким ви не хочете бути. Так, світ намагатиметься змінити вас кожен день і в усьому. Так, суспільство вручить вам зведення правил і обтяжить вас нереалістичними очікуваннями. Проте наважтеся стати унікальною квіткою у світі лілій та тюльпанів. Не бійтеся плисти проти течії!

Космічна порада: насолоджуйтесь кожною миттю.

♊ Риби

Риби, отже, якщо ви зазнали невдачі сто разів? Зірки нагадують вам, що невдача була частиною гри. Частиною гри, яка допомогла вам стати самою куленепробивною версією себе. Незалежно від того, як ви почуваєтеся прямо зараз, наберіться сміливості, зберіть уламки і спробуйте ще раз. Пам’ятайте, що тепер ви спираєтеся на знання та досвід, яких у вас не було, коли ви тільки почали йти цим шляхом.

Космічна порада: відмовтеся від сумнівних авантюр.