Женщинам с какими именами катастрофически не повезет в 2023 году

Новый 2023 год, по китайскому календарю считающийся годом Черного Водяного Кролика, станет успешным не для всех. Больше всего, по словам астрологов, не будет везти женщинам, носящим одно из трех имен. Для них наступающий год будет полон трудностей и вряд ли подарит хотя бы несколько счастливых мгновений.

Испортить жизнь Черный Водяной Кролик попробует Ларисам, Аллам и Галинам. Однако если обладательницы этих имен сумеют подстроиться под атмосферу и вибрации этого года, также смогут провести его вполне счастливо.

Лариса

Ларисы отличаются от других женщин своей чрезмерной эмоциональностью. Они часто ведут себя несдержанно и выплескивают на окружающих весь свой негатив, не имея на это никаких оснований. В год Кролика одними из важнейших черт станут покой и уравновешенность. Так что мятежным Ларисам придется взять себя в руки, а иначе конфликты с окружающими и даже с начальником им гарантированы.

Алла

Женщины, названные этим именем, обычно очень амбициозные и целеустремленные. Они идут к цели, преодолевая все препятствия. Более того, иногда они «идут по головам», относясь к другим свысока и даже с ноткой презрения. Однако Кролик совсем не такой. Он скромный и застенчивый, так что не будет помогать высокомерным Аллам. Эти же женщины могут пострадать от собственных амбиций и потерять все, к чему так долго стремились.

Галина

Галины своей натурой очень похожи на символ наступающего года Водяного Кролика. Но в этом и беда. Женщины, носящие это имя очень мягкие и легко поддаются воздействию. Их доверчивость часто используют нечистые на руку люди. Так что Галинам в следующем году следует быть осторожнее, чтобы не поддаться на чью-то провокацию или не стать жертвами мошенников. Ведь робкий Кролик точно не сможет уберечь их от такой участи.