Зміни в українському законодавстві збільшать доходи пенсіонерів вдвічі

У Верховній Раді дуже активно ведуть розмови щодо кардинальних змін у Пенсійній системі України. Необхідно створити проєкт по введені другого рівня накопичувальної пенсійної системи. Денис Шмигаль прем’єр-міністр України зауважив, що такі зміни сприятимуть збільшенню пенсійних виплат у майбутньому, як мінімум удвічі. Для прикладу саме така система працює в США і у багатьох розвинутих країнах.





Від цього виграють і населення, і економіка країни. Адже можна залучати накопичені кошти на інвестування державних підприємств, модернізувати їх. Літні люди ж отримуватимуть достойні виплати.

Також прем’єр-міністр розповів, що Україна могла зробити ці зміни ще 15 років тому. І тоді б українці при виході на пенсію мали б зовсім інший рівень прожиття. Шмигаль додав, що за розрахунками, можна було б накопичити близько 50 млрд. доларів США. Це, так би мовити “довгі інвестиції”, які можна було б інвестувати у внутрішню економіку. В результаті чого пенсійний фонд не перебував би у постійному дефіциті.

Сьогодні вже й так активно ведеться робота, щодо введення нових змін. Перші реальні кроки до нової пенсійної системи почали робити у 2019 році. Чим швидше вдасться урегулювати усі питання щодо накопичення пенсій, тим швидше зростуть виплати.

Нова накопичувальна система має запрацювати вже у 2023 році. Її необхідно адаптувати до чинного законодавства. Так, наприклад на першому етапі вона працюватиме для бюджетних підприємств у тестовому режимі. Лише потім її повноцінно впровадять і зроблять доступною для кожного українця.

У 2021 році пройшла індексація. Пенсіонери вже почнуть отримувати нові надбавки за віком. Ще двом категоріям літніх людей можуть підняти пенсії до 30 тисяч гривень. Верховна рада вже провела голосування щодо законопроєктів і одноголосно підтримала їх.