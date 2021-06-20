Українські заробітчани приготувались до зростання доходів в Польщі

Незабаром у Польщі буде підвищено мінімальну зарплатню. Зміни торкнуться насамперед осіб, що підписали із роботодавцем цивільно-правовий договір. Таких працівників чекає надбавка у сумі 1,5 тисячі гривень.





Підвищення якісно змінить не лише дохід місцевих жителів. Збільшення ставки в тому числі торкнеться й заробітчан з України. Отож мінімальна сума зарплатні, на яку можна розраховувати збираючись до Польщі на роботу, складатиме 21,44 тисячі гривень.

Офіційно перерахунок мінімальної зарплатні відбудеться на початку 2022 року. Тим часом вартість проживання у Польщу вже суттєво зросла. Зокрема подорожчали комунальні послуги та продукти харчування. З огляду на таку ситуацію, місцеві профспілки розраховували на ще вищу мінімалку, проте наразі західний сусід спромігся лише на невеличку підвишку. Погодинна ж ставка складатиме 19,6 злотого, що у перерахунку на нашу валюту відповідає 142 гривням.

Та все ж мінімальну платню у Польщі складно порівнювати із відповідною ставкою в Україні. У нас мінімалка наразі складає всього 6 тисяч гривень, а з наступного року вона підвищиться ще на 500 гривень. Середня ж зарплатня поляків знаходиться на рівні 1 445 доларів, що втричі більше за дохід українців – 500 доларів.

Тим часом потреба в українських заробітчанах у Польщі значно зросла. Пов’язано це насамперед із сезонними роботами. Кількість вакансій збільшилася більш ніж на 30%. Найпопулярнішими видами робіт вважаються будівельні та сільськогосподарські.

Зокрема у весняний та літній період особливо актуальним є збір урожаю ягід. Таким працівникам готові платити щонайменше 20 тисяч гривень. Хоча залежно від обсягу виконаної роботи можна розраховувати навіть на вдвічі більшу суму. Варто зауважити, що робота ця точно не з легких, адже робочий день може часом тривати навіть 18 годин. До того ж працювати доводиться фактично у будь яку погоду.