Украинские заробитчане приготовились к росту доходов в Польше

Вскоре в Польше будет повышена минимальная зарплата. Изменения коснутся прежде всего лиц, подписавших с работодателем гражданско-правовой договор. Таких работников ждет надбавка в сумме 1,5 тысячи гривен.





Повышение качественно изменит не только доход местных жителей. Увеличение ставки, в том числе, коснется и работников из Украины. Поэтому минимальная сумма зарплаты, на которую можно рассчитывать собираясь в Польшу на работу, составит 21,44 тысячи гривен.

Официально перерасчет минимальной зарплаты состоится в начале 2022 года. Между тем стоимость проживания в Польше уже существенно возросла. В частности подорожали коммунальные услуги и продукты питания. Учитывая такую ситуацию, местные профсоюзы рассчитывали на еще более высокую минималку, однако пока западный сосед смог осилить лишь небольшое повышение. Почасовая же ставка составит 19,6 злотого, что в пересчете на нашу валюту соответствует 142 гривнам.

И все же минимальную плату в Польше сложно сравнивать с соответствующей ставкой в Украине. У нас минималка сейчас составляет всего 6 тысяч гривен, а со следующего года она повысится еще на 500 гривен. Средняя же зарплата поляков находится на уровне 1445 долларов, что в три раза больше дохода украинцев – 500 долларов.

Между тем потребность в украинских заробитчанах в Польше значительно возросла. Связано это прежде всего с сезонными работами. Количество вакансий увеличилось более чем на 30%. Самыми популярными видами работ считаются строительные и сельскохозяйственные.

В частности, в весенний и летний период особенно актуален сбор урожая ягод. Таким работникам готовы платить минимум 20 тысяч гривен. Хотя в зависимости от объема выполненной работы можно рассчитывать даже на вдвое большую сумму. Стоит заметить, что работа эта точно не из легких, ведь рабочий день может порой длиться даже 18 часов. К тому же работать приходится фактически в любую погоду.