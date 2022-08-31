Ціни на рис б’ють всі рекорди: скільки коштує популярний продукт в українських супермаркетах

В Україні за останній місять суттєво здорожчала рисова крупа. Станом на 30 серпня популярний продукт коштував 68,49 грн/кг. Хоча ще місяць тому, у липні, придбати рис можна було за 61,72 грн/кг. Таким чином вартість злаку в українських сепермаркетах зросла в середньому на 6,77 грн/кг.





Неприємну статистику щодо цін на рис озвучили у «Мінфіні». Там також поділилися інформацією про ціну продукту в найпопулярніших вітчизняних мережах супермаркетів.

Отож, за даними міністерства, рис довгий коштує:

у Varus – 53,90 грн/кг;

у Novus – 68,99 грн/кг;

у Metro – 82,57 грн/кг.

Змінилися ціни й на інші види рисової крупи. Наприклад середня ціна на рис довгий пропарений з липня зросла ледь не на 10 грн/кг. Якщо раніше за кілограм цієї крупи просили 63,50 грн, то тепер він вартує не менше 73,30 грн.

Ціни на рис довгий пропарений в українських супермаркетах зараз такі:

в Metro – 58,19 грн/кг;

в Auchan – 88,40 грн/кг.

Тим часом рис круглий подорожчав не так сильно – лише на 3,35 грн/кг. У липні ціна за кілограм становила 73,14 грн, а в серпні зросла до 76,49 грн.

Вартість рису круглого в супермаркетах України зараз становить:

у Varus – 60,20 грн/кг;

у Novus – 67,99 грн/кг;

в Auchan – 82,90 грн/кг;

у Metro – 94,87 грн/кг.

Окрім рису, в Україні також значно подорожчав цукор. У липні його середня ціна становила 30,42 грн/кг, а в серпні зросла до 32,76 грн/кг. Таким чином за один місяць вартість товару із базового продуктового кошика українців підвищилася за 2,34 грн/кг, тобто майже на 8%.

Рекордні значення за останній місяць продемонстрували й цінники на сало. Вартість продукту, що є кулінарною візиткою України, з липня до серпня стрибнула аж на 27,18 грн/кг. Станом на сьогодні сало на ринках та у супермаркетах можна придбати в середньому за 217,93 грн/кг.