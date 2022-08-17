Пора купувати сейф: до 21 серпня представники трьох зодіакальних знаків отримають до 10 тисяч доларів

У період до 21 серпня представникам деяких зодіакальних знаків винятково щаститиме з фінансами. На роботі вони відчують приплив натхнення, який дозволить їм проявити себе і отримати підвищення. А на деяких щасливчиків гроші зваляться просто з неба.





Найбільше шансів розбагатіти в найближчі дні з’явиться у Левів, Терезів та Козерогів. Їм пророчать везіння у всіх починаннях. До того ж на горизонті з’являться нові заманливі перспективи, за які треба хапатися обома руками.

Лев

Представникам цього знаку до кінця тижня вдасться зробити значний кар’єрний стрибок. Керівництво врешті оцінить їх таланти та нагородить чималою премією. Завдяки покращенню фінансово становища Леви відчують себе значно впевненіше. Вони зроблять давно заплановану покупку, на яку раніше не вистачало грошей, та почнуть сміливо планувати майбутнє. Також уродженці знаку можуть знайти собі підробіток, який буде приносити їм чималий додатковий дохід. Щоправда за фінансове благополуччя Левам доведеться заплатити своїм часом, адже робота буде займати більшу частину доби.

Терези

Терезам до 21 серпня астрологи гарантують підвищення. Представники знаку отримають керівну посаду, про яку мріють вже не перший рік. У зв’язку з цим зарплатня Терезів збільшиться ледь не удвічі. Не виключено, що в наступні кілька днів деякі уродженці знаку отримають ще й неочікуваний фінансовий сюрприз у вигляді грошового подарунку чи виграшу в лотерею. Гроші ніби самі йтимуть до них в руки, а все задумане здійсниться майже без зусиль.

Козеріг

Народжені під цим сузір’ям протягом поточного тижня відчують себе переможцями. Удача не залишить їх ні на хвилину. Всі робочі зустрічі та угоди будуть винятково вдалими. Вони принесуть багатотисячні дивіденди та відчутно вплинуть на фінансові можливості Козерогів. На представників знаку чекає тріумфальне завершення тижня, адже за наполегливу працю вони отримають велику премію від керівництва. А у вихідні щасливчики зодіаку як слід відсвяткують всій успіх.