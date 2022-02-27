Росіяни крадуть дані українців за допомогою смартфонів

Росія використовує проти українців найпідступніші та найбрудніші методи війни. Зокрема стало відомо, що хакери з країни-окупанта атакують смартфони та інші гаджети українців за допомогою фішингу. Однак громадяни можуть легко зіпсувати плани окупанта дотримуючись елементарної кібергігієни.





Фішингові атаки росіяни здійснюють за допомогою електронних листів із прикріпленими файлами чи посиланнями. Якщо користувач відкриє такий файл, то заразить свій пристрій вірусом. Таким чином ворог отримає доступ до даних, що містяться на телефонах, планшетах чи комп’ютерах українців, а також до їхніх банківських карток та акаунтів у соцмережах.

Як стверджують у Держспецзв’язку, фішингові таки можуть здійснювати й за допомогою месенджерів. Повідомлення від невідомого користувача може містити посилання, що нагадує адресу одного з популярних інтернет-ресурсів. Тож користувач може відкрити його просто «на автоматі», вважаючи, що йому прислали цікаву та важливу інформацію.

Щоб вберегтися від кібератаки українцям варто бути вкрай обережними із повідомленнями та е-мейлами від невідомих відправників. Тож не переписуйтеся із незнайомцями та не відкривайте сумнівні посилання. Адже таким чином можна випадково надати ворогу важливу інформацію, зокрема дані про розташування українських військ чи ключових об’єктів інфраструктури.

Варто зазначити, що хакер не може отримати доступ до електронного пристрою, якщо його користувач не відкриє заражений файл чи посилання. Тож українці можуть самотужки зупинити кібератаку ворога, дотримуючись елементарних правил безпеки у мережі.

Нагадаємо, що у підтримку України виступила відома хакерська спільнота Anonymous. Члени організації розгорнули справжню кібервійну проти окупанта. Зокрема хакери вже встигли зламати пропагандистський портал Russia Today, кілька урядових сайтів та російських телеканалів. Однак, судячи з відеозвернення хакерів до російської влади та президента Володимира Путіна, це далеко не остання цифрова диверсія проти країни-окупанта.

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