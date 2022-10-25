В Україні шалено здорожчало м’ясо: скільки курятина та свинина коштують сьогодні

В Україні за останній місяць суттєво здорожчало м’ясо. Зокрема курятина додала в ціні – 3%, а свинина – аж 10%. Причому експерти продовольчого ринку стверджують – це ще не кінець і в подальшому вартість м’яса буде лише зростати.

Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, головною причиною здорожчання м’яса, є підвищення цін на корми. Адже саме корми складають 70% собівартості курячого м’яса.

Не варто забувати й про труднощі із логістикою. Виробники наголошують, що перевозити готову продукцію стало значно складніше через руйнування мостів та асфальтового покриття на дорогах міжміського значення. Та й бензин в Україні з початку війни здорожчав не на жарт.

З огляду на ці фактори, експерт переконаний – ціни на м’ясо продовжать зростати. А от якими темпами, буде залежати від вартості енергоресурсів, кормів та можливості виробників забезпечувати тваринам нормальні умови утримання на тлі військових дій.

Які ціни на м’ясо в Україні сьогодні?

За даними Мінфіну, ціни на курятину з вересня змінилися наступним чином:

куряче стегно – подорожчало на 2,72 грн і зараз коштує в середньому 102,45 грн за кілограм;

гомілка – додала в ціні 4,60 грн і зараз її вартість становить 77,45 грн за кілограм;

куряче філе – здорожчало на 2,29 грн до 136,27 грн за кілограм.

Та найбільше зросла вартість свинини, зокрема:

грудинка свинна – подорожчала на 18,25 грн до 173,21 грн за кілограм;

лопатка свинна – на 17,18 грн до 169,75 грн за кілограм;

ребра – додали в ціні 8,11 грн і тепер коштують 166,21 грн за кілограм.

Крім того за словами економічного аналітика Олега Пендзина в Україні продовжать дорожчати курячі яйця. До кінця року ціна на них може зрости ще на 8%. Хоча раніше експерти обіцяли здешевлення яєць ще до кінця жовтня.