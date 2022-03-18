Украинцев могут заставить бесплатно селить у себя переселенцев

Война заставила тысячи украинцев покинуть свой дом и переехать в более безопасные западные регионы страны. В этой связи местные органы власти столкнулись с проблемой временного расселения граждан, эвакуированных из зоны военных действий. Но как оказалось, для такой ситуации в украинском законодательстве предусмотрена одна очень интересная опция. Согласно ей, беженцев могут абсолютно бесплатно подселять к местным жителям. Что такое военно-квартирная повинность и как она может быть реализована на практике?





Положение о военно-квартирной повинности содержится в законе «О правовом режиме военного времени». Однако этот закон очень неоднозначен, так что если властные органы решат претворить его в жизнь, столкнутся с целым рядом правовых осложнений. Детальнее о процедуре принудительного подселения беженцев рассказал Сергей Дахновский, юрист компании JN Legal.

Специалист прежде всего отметил, что закон о военно-квартирной повинности в наше время кажется несколько «архаическим». Более того, он противоречит Конвенции о правах и свободах человека. Именно по этой причине осенью 2020 года этот пункт уже пытались обжаловать в Раде.

Тогда из попытки Минобороны отменить устаревший закон ничего не вышло. Теперь же, когда проблема расселения эвакуированных граждан «встала ребом», нардеп Алексей Кучеренко предложил интересную альтернативу подселению. Он предположил, что можно было бы ввести ограничения на арендную плату за жилье в западных регионах, основываясь все на том же законе о квартирной повинности.

Такой вариант кажется намного более приемлемым. Однако проблема в том, что жилья в аренду в безопасных областях Украины почти не осталось. Таким образом, властям все же придется применить закон о квартирной повинности в его оригинальном варианте.

Правда, и эту опцию нельзя назвать идеальной. Ведь право на бесплатное поселение по закону будут иметь только жители областей, в которых местные власти официально объявили эвакуацию. Если же люди уехали самовольно, проблему поиска жилья придется решать другим способом.

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