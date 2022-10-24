Українці готуються переходити на зимовий час: коли переводити стрілки годинника на годину назад

Дні стають все коротшими, а це значить, що зовсім скоро українці перейдуть на зимовий час. У ніч з 29 на 30 жовтня стрілки годинника потрібно перевести на годину назад, і можна буде спати довше. Оскільки більшість гаджетів сьогодні підключені до інтернету, перехід буде здійснено автоматично. Власноруч необхідно перевести годинникову стрілку на механічних годинниках.

У цей період біоритм людини переживає стрес. На адаптацію може знадобитись від декількох днів до двох тижнів. Люди можуть скаржитись на погіршення пам’яті, втому протягом дня та дезорієнтацію.

Щоб легше вийти з адаптації, лікарі рекомендують намагатись жити за графіком та не лягати спати запізно. Якщо людина прокидається зарано, вільну годину краще витратити на ранкову зарядку, йогу чи заняття спортом. Річ у тім, що можна повторно заснути, друге пробудження буде проходити важче.

Зменшіть до мінімуму навантаження на нервову систему: відмовтесь від споживання кави увечері, налаштовуйтесь на сон заздалегідь. Займіться оптимізацією освітлення вдома: раніше закривайте штори, щоб не бачити, як швидко сутеніє. Такий лайфхак допоможе обманути мозок.

Перехід на зимовий /літній час передбачено постановою кабміну №509 від 1996 р. За 26 років уряд неодноразово хотів скасувати цю постанову, але щоразу остаточне рішення перекладали на невизначений термін. Так, наприклад, останній законопроєкт розробив Руслан Стефанчук і зареєстрував його ще у жовтні 2020 року. Він пройшов перше читання у березні 21 року, але голосування у другому читанні провалив. Тоді проєкт передбачав відмову від літнього часу, але для українців це не принесе жодного комфорту у життя.

Так вже сталося, що географічне розміщення в України таке, що усі регіони не зможуть нормально жити лише на зимовому чи на літньому часі. На заході країни є такі регіони де не переходять на літній час взагалі.