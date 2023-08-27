70+: хто з пенсіонерів має право на додаткові виплати

Досягнувши певного віку, українці отримують право не лише на пенсію, але й на додаткові виплати. Однак ці додаткові виплати не є загальнодоступними. За даними нішевого видання “На пенсії”, існують вікові та інші умовні критерії для отримання цих доплат.
Зокрема, право на доплати мають громадяни, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн – середній розмір заробітної плати в Україні, що використовується для обчислення пенсії у 2020 році. Доплати за віком були започатковані у 2020 році.
З 1 квітня 2020 року особи, яким виповнилося 80 років, мають право на додаткові 500 грн до пенсії. Ця сума була збільшена до 570 грн під час весняної індексації у 2022 році і залишилася незмінною після індексації у березні 2023 року.
З 1 жовтня 2022 року пенсіонери віком від 70 до 75 років почали отримувати додаткову щомісячну компенсацію у розмірі до 300 гривень. Крім того, пенсіонери, яким виповнилося 75 років і більше, отримують додатково 456 грн щомісяця з жовтня 2021 року.
➡Відкриваємо❗❗Збір коштів на авто для розвідвзводу 92 батальону. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter