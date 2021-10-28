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ПриватБанк обмежив перекази між картками для скорочення кількості клієнтів: експерт

Чи справді банк готують до продажу?

28.10.2021
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Обмеження на карткові перекази, які нещодавно впровадив Приватбанк, обурили клієнтів. Дехто з них навіть задумався над зміною банку, щоб не терпіти дискомфорту, спричиненого новими правилами. Тим часом експерти стверджують, що нововведення спричинили саме той ефект, якого очікувало керівництво фінустанови. Клієнти покидають банк, а разом з тим стрімко падає його ринкова ціна. Та навіщо Привату здешевлювати власні активи?


На думку юриста Ростислава Кравця, такий хитрий хід правління державного банку має на меті підготувати його до продажу.

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«Обмеження кількості переказів встановили для того, щоб українці потроху відмовлялися від послуг банку. Через відтік клієнтів ціна Привату знизиться і його можна буде продати з молотка партнерам, чи інвесторам», – зазначив експерт.

Кравець вважає, що велика кількість клієнтів після останньої новації задумається, чи комфортно їм працювати з фінансовою установою, яка не дає їм можливості повноцінно користуватися банківськими сервісами.

Нагадаємо, що віднедавна клієнти Приватбанку можуть здійснювати лише 100 переказів на інші картки банку протягом місяця. Такий самий ліміт стосується й вхідних транзакцій. Щодо міжнародних переказів, то тут можливостей ще менше – 25 вихідних та 30 вхідних переказів.

Якщо ж користувач досягне максимальної кількості переказів, його картка буде заблокована для таких транзакцій до 1 числа наступного місяця.

Благодійні організації та фонди, які отримують багато пожертв на свої карткові рахунки, також зазнають певних незручностей. Їм доводиться щодоби розблоковувати свої картки за допомогою служби підтримки, кожного разу підтверджуючи документально мету переказів.

Попередньо у Приватбанку пояснювали зміну правил бажанням змотивувати дрібних підприємців, які отримують на картки фізичних осіб платежі за товари, відкрити для потреб свого бізнесу рахунки ФОП. Також у фінустанові стверджували, що понад 99% клієнтів робить до 20 переказів в місяць, а отже нові обмеження їм ніяк не зашкодять.

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28.10.2021
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