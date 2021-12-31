Ни отправить, ни получить: как будут работать Новая почта и Укрпочта на праздники

Украинские почтовые операторы определились со своим графиком на период зимних праздников. В этот раз праздничные выходные в стране продлятся 1-3 января, а также 7-9 января. Большинство отделений «Укрпочты» и Новой почты обьявили, что будут работать даже в некоторые государственные выходные, правда, трудовой день у них будет сокращен. Так что отправку и получение посылок на праздники украинцам придется тщательно планировать.





Новая почта

1 января – не станут работать ни отделения, ни курьеры. Также в этот день не будут развозить новоприбывшие посылки по почтоматам. Можно будет только забрать отправления, которые поступили ранее, и уже ожидают владельца.

3 января – все филиалы оператора будут работать по воскресному расписанию. То есть большая часть отделений будет обслуживать клиентов с 10 до 18 часов.

7 января – все отделения, а также курьерская служба на работу не выйдут. Не стоит ожидать и доставки посылок в почтаматы.

«Укрпочта»

1 января – весь персонал «Укрпочты» уйдет на выходной. Будут работать только 20 так званых дежурных отделений, на случай срочных отправлений. Список таких филиалов уже опубликован на официальном сайте почтовой службы, вместе с часами работы, которые для каждого отделения будут разными.

7 января – режим работы почтовой службы такой же, как и 1 января. Только количество дежурных отделений в этот день будет почти вдвое больше – 37 штук. Во все остальные праздничные дни «Укрпочта» будет работать по привычному графику.

Так что если вы еще не успели заказать подарки близким на Рождество, стоит поспешить. Ведь время работы отделений в выходные дни будет уменьшено, количество желающих отправить или получить посылку может существенно возрасти. В связи с этим в Новой почте также попросили клиентов оформлять небольшие заказы на почтоматы, чтобы не выстаивать огромные очереди и заодно снизить нагрузку на отделения.