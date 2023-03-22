Українців попередили про підвищення тарифу на світло: коли та на скільки збільшиться ціна

В Україні незабаром підвищать тарифи на електроенергію. Відповідне рішення в уряді можуть прийняти вже наступного місяця. Його наслідком стане зростання вартості кВт*год принаймні удвічі, тобто до 2,5-2,7 грн. Однак без підвищення цін в енергетиків просто не буде коштів на ремонт пошкоджених росіянами електростанцій та інших об’єктів інфраструктури.

Переглянути тарифи на електроенергію в Україні збиралися ще до війни. Підвищення цін планувалося на весну 2022 року. Вже тоді у владі розуміли, що штучно утримувати тариф на рівні 1,44 грн/кВт*год в той час, як ринкова ціна одиниці енергії сягає 2,5-3,5 грн, більше не вдасться.

А зараз, коли до проблем енергетичної галузі додалися ще й збитки, завдані російськими ракетами, підвищення тарифів й узагалі стало єдиним можливим рішенням. Адже грошей на ремонт електростанцій та енергомереж немає як у бюджеті, так і у самих постачальників.

Проте наважитися на підвищення тарифів урядовцям все ж нелегко, хоч вибору у них фактично немає. Платоспроможність українців під-час війни суттєво знизилася, а збільшення сум у платіжках майже удвічі добряче вдарить по їх гаманцях.

До того ж у владних колах ніяк не можуть вирішити, що робити з окремими тарифами на різні обсяги споживання. Йдеться про окрему ціну 1,68 грн/кВт*год для споживачів, які використовують більше 250 кіловат на місяць. Частина чиновників вважає такий поділ на багатих і бідних несправедливим і пропонує встановити єдиний тариф для обох категорій споживачів.

Остаточної стратегії підвищення цін на світло у влади поки що ще немає. Та українців вже попередили про можливе здорожчання. І якщо тариф не зміниться навесні, то до кінця 2023 року платіжки населення точно потяжчають. При цьому вартість послуги електропостачання для українців зросте щонайменше до 2,5 грн за кіловат.