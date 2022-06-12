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В Украине обвалилось евро: курс валют на понедельник, 13 июня

12.06.2022
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Европейская валюта стремительно пошла вниз в Украине. На понедельник, 13 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на отметке 30 гривен и 93 копейки. По сравнению с концом недели курс опустился на 46 копеек.

Не удержались и другие европейские валюты. 13 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 71 копейку, за румынский лей – 6 гривен и 25 копеек.

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Цена доллара США остается неизменной с начала войны. НБУ держит ее на отметке 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 13 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 20,8134
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2524
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 15,8152
KRW 100 Она 2,3069
HKD 1 Гонконгский доллар 3,727
DKK 1 Датская крона 4,1582
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 30,9327
EGP 1 Египетский фунт 1,5637
JPY 10 Йена 2,1839
PLN 1 Злотый 6,7158
INR 10 Индийская рупия 3,7564
CAD 1 Канадский доллар 22,9378
HRK 1 Куно 4,1121
MXN 1 Мексиканское песо 1,4828
MDL 1 Молдавский лей 1,5367
ILS 1 Новый израильский шекель 8,6859
NZD 1 Новозеландский доллар 18,7539
NOK 1 Норвежская крона 3,0471
ZAR 1 Ренд 1,8735
RUB 10 Российский рубль 5,0447
RON 1 Румынский лей 6,2564
IDR 1000 Рупия 2,0102
SGD 1 Сингапурский доллар 21,1624
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 39,1711
KZT 100 Теньге 6,7042
TRY 1 Турецкая лира 1,7131
HUF 100 Форинт 7,7605
GBP 1 Фунт стерлингов 36,3741
CZK 1 Чешская крона 1,2524
SEK 1 Шведская крона 2,9388
CHF 1 Швейцарский франк 29,7291
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3666

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12.06.2022
1 хвилина на прочитання
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