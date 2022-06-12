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В Украине обвалилось евро: курс валют на понедельник, 13 июня
Европейская валюта стремительно пошла вниз в Украине. На понедельник, 13 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на отметке 30 гривен и 93 копейки. По сравнению с концом недели курс опустился на 46 копеек.
Не удержались и другие европейские валюты. 13 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 71 копейку, за румынский лей – 6 гривен и 25 копеек.
Цена доллара США остается неизменной с начала войны. НБУ держит ее на отметке 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 13 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|20,8134
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|15,8152
|410
|KRW
|100
|Она
|2,3069
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,727
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,1582
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|30,9327
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,5637
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,1839
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,7158
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7564
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|22,9378
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,1121
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4828
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5367
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,6859
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,7539
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|3,0471
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8735
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|5,0447
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,2564
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|2,0102
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,1624
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|39,1711
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,7042
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,7131
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,7605
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|36,3741
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2524
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,9388
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|29,7291
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3666