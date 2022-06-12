В Украине обвалилось евро: курс валют на понедельник, 13 июня

Европейская валюта стремительно пошла вниз в Украине. На понедельник, 13 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на отметке 30 гривен и 93 копейки. По сравнению с концом недели курс опустился на 46 копеек.





Не удержались и другие европейские валюты. 13 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 71 копейку, за румынский лей – 6 гривен и 25 копеек.

Цена доллара США остается неизменной с начала войны. НБУ держит ее на отметке 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 13 июня 2022