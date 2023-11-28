Фальшиві долари в обмінниках: купюри якого номіналу видають найчастіше

У 2023 році українці зіткнулися зі значним ризиком зіткнутися з підробленою валютою, особливо з доларами США, більше, ніж з будь-якою іншою іноземною валютою. Національний банк України (НБУ) повідомив, що підроблені долари становили 91% усіх вилучених протягом року фальшивих банкнот. Серед них найчастіше підробляли купюри високого номіналу, причому 99% випадків підробки припадало на великі купюри.

Розподіл підроблених купюр за номіналами був наступним:

50-доларові купюри склали 23% від загальної кількості вилучених фальшивих купюр.

Купюри номіналом 100 доларів становили значні 76%.

Окрім долара, ще однією мішенню для фальшивомонетників стало євро, на яке припало 8% від загальної кількості виявлених фальшивих банкнот. Як і у випадку з доларом, частіше підробляли більші номінали євро:

26% фальшивих євро були в купюрах номіналом 50 євро.

28% – у 100-євро купюрах.

Українська валюта, гривня, також була об’єктом підробки. Шахраї часто обирали банкноти старого зразка, особливо ті, що були випущені до 2015 року, наприклад, 200 та 500 гривень. Ці підроблені гривні здебільшого перебували в обігу в роздрібній торгівлі, їх часто видавали за здачу.

Валерій Строчков, начальник управління організації виготовлення та захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ, пояснив, що найчастіше підробляли довоєнні банкноти. Ці підробки були достатньо складними, щоб пройти тести на ультрафіолетове виявлення, що ускладнювало їхню ідентифікацію на касових апаратах.

Строчков, однак, запевнив, що за період інтенсивного конфлікту жодних серйозних інцидентів, пов’язаних з підробленими гривнями, не відбулося. Ситуація, за його словами, залишається стабільною і контрольованою, що свідчить про ефективні заходи, які вживаються для боротьби з обігом фальшивої валюти в Україні.