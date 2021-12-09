Стало відомо, де плата за доставку газу підніметься найбільше

Низка українських облгазів вже з 1 січня 2022 року змінить свої розцінки на доставку та розподіл ресурсу. Нацкомісія, що регулює сфери енергетика та компослуг вже оприлюднила попередні ціни більш ніж 30 компаній-постачальників. Наразі вони знаходяться на стадії обговорення, та вже за кілька днів НКРЕКП остаточно затвердить нові тарифи.





Згідно з даними на офіційному сайті Національної комісії, ціни на доставку «блакитного палива» зростуть у 28 газопостачальників. Найбільше платитимуть клієнти компанії «Чернівцігаз» – 2,57 грн за «куб». Не відстають від цінового лідера й «Харківгаз», «Закарпатгаз» та «Лубнигаз» із тарифом 2,39 за 1 кубічний метр.

Найменша ціна за доставку та розподіл газу, не зважаючи на підвишку, залишиться за столицею. Тариф «Київгазу» зміниться із 0,37 до 0,38 грн за 1 куб. м пального. Серед облгазів, що пропонують найлояльніші ціни для своїх клієнтів, також «Харківгіргаз» зі ставкою 0,52 грн за кубічний метр, «Криворіжгаз» – 0,64 грн, та «Черкасигаз» із тарифом 0,68 грн за «куб».

Для споживачів, що користуються послугами «Волиньгазу», ціна за доставку взагалі не зміниться. Компанія вирішила залишити свій тариф на рівні 1,88 грн за куб. м.

Незважаючи на масове підвищення цін на послугу доставки газу, деякі постачальники навпаки знизили свої ставки. Найбільше впав тариф у компанії «Рівнегаз» – з 2,02 до 1,85 грн, тобто аж на 17 коп. Також на кілька копійок зменшилися ціни у «Тернопільгазу», «Полтавагазу», компанії «Хмельницькгаз» та ще кількох інших.

Варто зазначити, що ціна, яку споживач платить за доставку «блакитного палива», залежить не лише від тарифу. Велику роль грає й середньорічний рівень споживання газу окремим домогосподарством. Тож якщо тариф вашого постачальника не зазнав суттєвих змін, а споживання ресурсу знизилося, в майбутньому році цілком можна розраховувати на менші ціни у платіжках.