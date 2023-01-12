Гороскоп на 12 января для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 12 января, убывающая Луна находится в Деве, а это значит, что наступило время приступить к работе, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Еще в этот день будет полезно заняться саморазвитием и духовными практиками.

♈ Овен

Вступая в новый 2023 год вам нужно оставить позади менталитет голодающего творца. Вы имеете значение, как и ваши творения. Пока вы не увидите ценность того, что вы делаете, вы не сможете призвать изобилие. Это год, когда нужно помнить, что вы можете иметь одновременно творчески, эмоционально, духовно и финансово полноценную жизнь.

Космический совет: начните видеть красоту и изящество в том, что вы делаете.

♉ Телец

Уничтожьте жалость к себе. Это год безумной любви. Вам нужно освободить себя от потребности во внешнем одобрении. Ваша уверенность и непоколебимая вера в себя сделают вас магнитом для чудес. Когда дело касается сердечных дел, вас просят проявлять инициативу, чтобы рассказать, что вы думаете и что вы чувствуете, несмотря на страх быть отвергнутым.

Космический совет: пусть уверенность станет вашей суперсилой!

♊ Близнецы

Трудности сделали вас пуленепробиваемыми. Проблемы сделали вас непоколебимым. И в этом году вам придется вспомнить все способы, которыми вы одержали победу над своими внутренними и внешними демонами. У вас есть сила, отвага и мужество, необходимые для преодоления препятствий, стоящих на вашем пути сейчас.

Космический совет: обратите внимание на все способы, которые помогут вам стать лучше.

♋ Рак

Последние несколько лет были похожи на американские горки. Единственный совет в такой ситуации — найти время для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. Космический климат прямо сейчас поддерживает вас, чтобы вы могли соприкоснуться с присущим вам творчеством и оптимизмом. И если вы улыбаетесь, то значит — находитесь на правильном пути.

Космический совет: вы станете ближе ближе к своему внутреннему художнику.

♌ Лев

Знайте, что ни один акт доброты или щедрости не останется незамеченным, и что все, что вы вкладываете, вернется к вам. В то же время не отдавайте другим с намерением получить обратно. Сделайте себе одолжение и не ведите счет.

Космический совет: вы должны спросить себя, как можете быть полезны другим.

♍ Дева

Вы спустились в ад и вернулись обратно. Ваша кожа будто наэлектризована и вам нужно впитать множество положительных эмоций, чтобы восстановиться хотя бы частично. Позвольте себе чувствовать все, не отвергая то, на что подсознание обращает ваше внимание. Это поможет осуществить энергетический сдвиг внутри и снаружи. Примите свою потребность в одиночестве, но не уклоняйтесь от получения помощи.

Космический совет: слушайте свое подсознание.

♎ Весы

Выполнение работы не должно ощущаться тяжким грузом. Пришло время внести в уравнение радость и легкость. Вы там, где должны быть, и какое это красивое место! Вам также предлагается соединиться с элементом воды. Искупаться, если есть возможность, или принять ванну дома. Прослушивание медитативной музыки со звуковыми частотами океана — еще один способ оставаться на связи с потоком.

Космический совет: работа не должна превращаться в рутину.

♏ Скорпион

Исцеление связано с пониманием и восприятием. При этом разбудите своего внутреннего алхимика. Ваша задача на этой неделе — спросить себя: «Как я могу превратить свою боль в силу, а свои раны — в мудрость?» Практикуйте тишину. Ответы, которые вы ищете, неожиданно появятся в вашем подсознании.

Космический совет: разбудите своего внутреннего алхимика.

♐ Стрелец

Что, если все части головоломки встанут на свои места, напоминая вам, что божественный план всегда был? Сегодня звезды побуждают вас отпустить прошлое и все истории, связанные с ним. Вы заслуживаете того, чтобы вас любили такими, какие вы есть. Ни больше ни меньше.

Космический совет: чудеса ждут своего часа.

♑ Козерог

Возможно, ваши отношения с самого начала были фарсом. На этой неделе вас просят увидеть свою реальность такой, какая она есть, а не такой, какой вам хотелось бы. Правда может поначалу вызывать дискомфорт, и это нормально. Знайте, что в конечном итоге это позволит вам сделать шаг к свободе.

Космический совет: смотрите на вещи такими, какие они есть.

♒ Водолей

Если есть одна вещь, в которой вы можете быть уверены в ближайшие недели, это то, что вас ждет серьезное испытание. Вам придется снова и снова сталкиваться с ограничениями. Самым неприятным будет то, что все препятствия вы создаете себе сами.

Космический совет: внутренние ограничения держат вас в тупике.

♊ Рыбы

Страсть в отношениях проявляется по-разному. Требуется другой вид страсти, чтобы показать то, во что вы верите, даже если вы потерпели неудачу несколько раз на этом пути. И помните, чем меньше вы эгоцентричны в это время, тем больше вы будете процветать.

Космический совет: пора разжечь внутренний огонь и полюбить себя.