Стало відомо, що буде з комунальними платежами українців під час війни

У період військового стану українцям дозволили не платити комуналку. Постачальники базових послуг повідомили, що в такий складний період люди можуть розраховуватися по можливості. Адже зараз найголовніше – залишитися живими та підтримати українські збройні сили.





Комунальники зазначили, що жодних санкцій чи нарахування пені за несплату рахунків застосовувати не будуть. Як розповіли у «Нафтогазі», офіційного рішення від Кабінету міністрів з цього приводу ще немає. Та в компанії навіть без вказівок уряду чудово розуміють, наскільки тяжко зараз громадянам, та не вимагають негайної плати за свої послуги.

«Поки що ми не отримали офіційних даних щодо роботи банківських відділень та платіжних систем. Тож проблеми з оплатою комуналки можуть виникнути й у технічній площині. В загальному ж рекомендуємо споживачам оплачувати наші послуги по можливості», – пояснили у НАК «Нафтогаз».

Підтримала позицію головного газового постачальника країни й експертка з питань галузі житлово-комунальних послуг Христина Ненно. Вона наголосила, що зараз для українців на першому місці має бути їхнє життя та безпека. До того ж потрібно всіма силами підтримувати українську армію, забезпечити наших хлопців усім необхідним для якнайскорішої перемоги над ворогом.

В той самий час забезпечення міською владою злагодженої роботи комунальної інфраструктури зараз є одним з найважливіших завдань. Зокрема громадяни повинні отримувати електроенергію, воду та тепло. Тож тим, хто має таку можливість, радять все ж не затримувати оплату комуналки.

Нагадаємо, що окрім послаблення правил оплати комуналки, громадянам також дозволили деякий час не платити кредити. Найпопулярніші українські банки, зокрема ПриватБанк, Монобанк, ПУМБ та Райффайзен, влаштували своїм клієнтам так звані кредитні канікули. Від 1 до 3 місяців клієнти можуть не розраховуватися за свої позички. При цьому їм не будуть нараховувати ані відсотків, ані штрафів.

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