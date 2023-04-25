Деяким українцям повернуть до 50% витрат на проїзд у міському транспорті: кому пощастить

Українцям компенсують частину коштів, витрачених на проїзд у міському транспорті. Повертати обіцяють до 50% вартості квитків. Щоправда такий кешбек отримають далеко не всі пасажири. Хто зможе повернути гроші за проїзд та що для цього потрібно зробити?

Як отримати кешбек за проїзд?

Програма кешбеку для пасажирів громадського транспорту запровадив ПриватБанк. Вона стартувала 24 квітня та діятиме до 24 липня у всіх містах України. У прес-службі Привату розповіли про умови кешбек-програми.

Щоб взяти участь у програмі потрібно:

бути клієнтом ПриватБанку;

зареєструватися на сайті банку;

встановити на своєму смартфоні додаток «Приват24»;

оплачувати проїзд у автобусах та тролейбусах через QR-код з карти «Універсальна».

Як оплатити проїзд через QR-код?

Щоб отримати назад до 50% грошей, витрачених на проїзд у міському транспорті, потрібно купувати квитки виключно за через QR-код. Інакше ПриватБанк не поверне гроші. Однак купувати квитки за допомогою QR-коду вміють не всі, хоча це досить проста процедура.

Щоб оплатити проїзд у міському транспрті за допомогою QR-коду потрібно виконати такі кроки:

відкрити на своєму смартфоні додаток «Приват24»;

відсканувати QR-код у автобусі чи тролейбусі;

оплатити квиток;

натиснути на кнопку «Закомпостувати».

Комісія за придбання квитка через QR-код не знімається. Натомість згодом на карту пасажира повернеться половина витраченої суми. Однак у ПриватБанку наголосили, що максимальна сума кешбеку за місяць становить 250 грн на одну людину. Тож якщо клієнт банку витратив та проїзд більше 500 грн в місяць, йому повернуть не 50% від вартості квитків, а рівно 250 грн.

Нагадаємо що у Києві поліція пообіцяла зупиняти водіїв маршрутного транспорту під час повітряної тривоги. Адже правилами, що зараз діють у столиці, весь громадський транспорт у разі тривоги повинен припинити свій рух, а його пасажири – пройти у найближче укриття.