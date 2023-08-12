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Пенсійний фонд повідомив важливу інформацію на 12 серпня

12.08.2023
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пенсія

Пенсійний фонд України повідомив важливу інформацію про стан виплат пенсій та іншої соціальної допомоги. Станом на 11 серпня було розподілено наступні кошти:

  • 28,4 млрд грн на пенсії, з яких 5,9 млрд грн – через Укрпошту та 22,5 млрд грн – через уповноважені банки.
  • 660,7 млн грн на житлові субсидії та пільги.
  • 1,536 млрд грн на страхові виплати, з яких 489,4 млн грн призначено на виплати за листками непрацездатності.
  • У серпні Пенсійний фонд України обслужив 401 тисячу звернень громадян.

 

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12.08.2023
Менше хвилини
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