Пенсійний фонд повідомив важливу інформацію на 12 серпня

Пенсійний фонд України повідомив важливу інформацію про стан виплат пенсій та іншої соціальної допомоги. Станом на 11 серпня було розподілено наступні кошти:

28,4 млрд грн на пенсії, з яких 5,9 млрд грн – через Укрпошту та 22,5 млрд грн – через уповноважені банки.

660,7 млн грн на житлові субсидії та пільги.

1,536 млрд грн на страхові виплати, з яких 489,4 млн грн призначено на виплати за листками непрацездатності.

У серпні Пенсійний фонд України обслужив 401 тисячу звернень громадян.