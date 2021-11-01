Базові продукти знову дорожчають: за що доведеться платити більше

За даними Держстату українці стали витрачати більше на продукти першої необхідності. Якщо порівнювати теперішні ціни з аналогічним періодом 2020 року, вони зросли на 11%.





Враховуючи, що світ накрила не тільки пандемія, а й енергокриза, листопад принесе чергове подорожчання на продукти першої необхідності. Що і наскільки подорожчає – читайте в нашому матеріалі.

Чому ціни ростуть?

Причина подорожчання продуктів в Україні – зростання цін на енергоносії. Наприклад, за 2021 рік хліб подорожчав на 18%. Справа в тому, що для виготовлення використовується природний газ. Він становить 60% від енергоспоживання, а електрика – 40%.

До слова, хліб подорожчав незначно, а от кондитерські вироби зросли аж на 80%. Варто готуватися до того, що в 2022 році вартість продовжить рости.

Подорожчало також м’ясо. Поголів’я птиці, свиней і великої рогатої худоби скорочується у зв’язку із зростанням вартості кормів. А від цього м’ясо, молочні продукти і яйця точно не дешевшають.

Повернемося до статистики за вересень. Яйця подорожчали на 8%, молоко на 1%, свинина – 4%, а курятина – 6%. Вартість буде рости далі.

Якщо говорити про овочі, то тут ключову роль відіграє фактор сезонності. Ближче до зими вартість українських продуктів збільшується.

Що дорожчатиме з листопада

Соняшникова олія. Вона рекордно подорожчала за 2021 рік. Зараз 1 л. олії коштує близько 80 грн., а це аж на 70% дорожче, ніж торік. І це ще не фінал, вартість продовжить зростати.

Яловичина. Подорожчання стосується всіх видів м’яса, а також яєць і молочки. Очікується зростання цін на 10-15%. Зокрема на подорожчання впливає зростання цін на енергоносії. Незабаром за десяток яєць доведеться викласти близько 40 грн. Крім сезонного подорожчання додасться 5% до вартості за рахунок подорожчання кормів.

Овочі та фрукти. Вже скоро українцям доведеться вибирати між тепличними та імпортними овочами та фруктами. У листопаді очікується зростання цін на 5-19%.

Хоч щось подешевшає?

Заводи вже активно виробляють цукор з буряка нового врожаю. Це відразу ж вплине на роздрібну ціну. За останні два тижні вартість впала на 6%, і зараз 1 кг. цукру коштує близько 25 грн. У листопаді ціна може впасти до 23-24 грн.

Також знизилася ціна на яблука вітчизняного виробництва. У 2021 році вартість була рекордно низькою за останні 3 роки. Від середини жовтня поточного року вартість знижувалася на 12%, тепер 1 кг. коштує близько 9 грн. Така вартість збережеться до початку зими. Далі можливе подорожчання.

Зростання цін змусить українців ще більше економити на найнеобхідніших продуктах. А якщо газ для підприємств і далі дорожчатиме, то вартість зростатиме набагато швидше, ніж прогнозують експерти ринку.