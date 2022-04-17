iPhone 13 Pro: ключевые особенности смартфона

Компания Apple регулярно выпускает новые смартфоны. Среди востребованных сегодня новинок можно выделить iPhone 13 Pro – устройство стильное и при этом весьма производительное. На нем без проблем получится запустить любую игру, даже самую требовательную. Кроме того, Apple iPhone 13 Pro 256GB Alpine Green оснащен хорошими камерами, которые позволяют делать качественные фото и снимать видео. Имеет приятный темно-зеленый оттенок.





Дисплей

Одна из важных особенностей дисплея – частота обновления 120 Гц. Она меняется – все зависит от того, что делает пользователь. При чтении опускается до минимума, во время игр – растет до максимума. На экране имеется олеофобный слой – не дает появляться следам от пальцев.

Процессор и автономность

Гаджет отличается высокой производительностью – все благодаря процессору A15 Bionic. Можно без проблем запускать разные приложения, никаких тормозов не будет. iPhone 13 Pro заинтересовал разных поклонников продукции Apple. Смартфон достойный, обладает высокой автономностью – до 75 ч в режиме воспроизведения аудио. Среди других особенностей этого девайса:

запоминающийся дизайн;

интересные фишки для съемки видео;

тройная основная камера.

Немного о дизайне – смартфон элегантный, выглядит стильно, вместе с тем – без ненужного декора. Есть явное сходство с предшественником, но толщина и вес стали чуть больше.

Возможности камер iPhone 13 Pro

Как уже упоминалось, камера тройная, надежно защищена. Имеется стабилизация изображения. Есть так называемый режим «Киноэффект». Фон на видео размывается, четким остается только человек или иной предмет – можно его с легкостью выбрать. При необходимости эффектом глубины можно управлять и после съемки.

Макросъемка

Если надо сделать фото на минимальном расстоянии, iPhone 13 Pro поможет. Чтобы активировалась макросъемка, просто поднесите смартфон к чему-либо близко. Есть поддержка режима ProRes – при нем ведется съемка без сжатия.

Фотографические стили

Представляют собой нечто похожее на фильтры. Если надо усилить или приглушить цвета – это отличное решение. Пользоваться ими несложно – в любой момент можно выбрать насыщенный, контрастный, теплый и другие стили. Выбирайте подходящий по ситуации и делайте качественные фото.

Отметим, что ночной режим сделан удачно. Параметры съемки в условиях плохого освещения регулируются автоматически. Даже если темно – все равно получится сделать четкое фото. Смартфон предоставляет отличные возможности для фотографов – с iPhone 13 Pro можно снимать качественные и эффектные видео.

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