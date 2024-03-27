Фатальний коридор затемнень: чого чекати українцям до 8 квітня

Затемнення – це події, які завжди приносять зміни та викликають тривогу. Зараз ми перебуваємо в періоді особливого впливу затемнень, який триватиме до сонячного затемнення 8 квітня 2024 року.

Цей час вимагає уваги та готовності до змін для всіх знаків зодіаку. Астрологи розповідають, як ці астрологічні події вплинуть на кожен із них.

Овни

Овнам важливо звернути увагу на те, як вони виглядають. Однак одяг і зачіска – це лише мала частина. У стосунках варто стати холоднішим на час затемнення і приділити час собі.

Тельці

Цьому знаку треба стати більш щирими з колегами. Також у цей період варто чекати того, що нарешті Тельці стануть самими собою і більше не виникатиме дисонансів із внутрішнім “я”.

Близнюки

Пора перестати бути егоцентристами і почати боротися за свою особисту престижність. Ці знаки можуть розлучитися зі звичками з дитинства і прагнути до більш дорослих показників.

Раки

Ракам варто почати поважати себе. Можливо, настала пора вийти з токсичних стосунків. Настав час вибудувати репутацію людини, яка ґрунтується на власних цінностях.

Леви

Цей знак має перестати залежати від чужої думки. Потрібно звільнитися від негативних думок і встановити контроль над загальним сприйняттям.

Леви

Цей знак має перестати залежати від чужої думки. Потрібно звільнитися від негативних думок і встановити контроль над загальним сприйняттям.

Діви

Потрібно звернути увагу на свій дохід і самооцінку. Також рекомендується вийти з токсичних стосунків або знайти в них компроміс.

Терези

Терезам треба перестати намагатися вразити оточення. Замість цього краще зайнятися тим, що ви дійсно вважаєте корисним – це допоможе знайти справжню особистість.

Скорпіони

Для Скорпіонів настав час знайти натхнення в робочому середовищі. Треба відмовитися від скритності та прийняти свою роль у команді.

Стрільці

Стрільці повинні перестати підлаштовуватися під людей, щоб вступити в боротьбу за свої інтереси. Настав час боротися за власне щастя, навіть якщо доведеться піти наперекір іншим.

Козероги

У домашньому середовищі Козерогам варто відмовитися від підтримки свого авторитету. У цьому немає причини, адже цей знак і так користується величезною повагою, а ось захищати свої інтереси варто.

Водолії

Потрібно почати самим ухвалювати рішення, а не сподіватися на оточення. Поточний період ідеально підходить для того, щоб прокачати власну мудрість і досвід.

Риби

Рибам треба почати боротися за свою самооцінку. Настав час позбутися контролю і знайти власну незалежність.