У трьох знаків зодіаку попереду місяць невдач: кого не пожаліє квітень

Квітень для деяких знаків зодіаку стане місяцем конфліктів та непорозумінь. Їм буде складно втілити в життя свої плани, адже на шляху постійно виникатимуть перешкоди. Та й загалом енергія другого місяця весни буде для цих представників зодіаку вкрай напруженою.

Найбільш проблемним, на думку астрологів, квітень стане для Близнюків, Дів та Водоліїв. На них негативно вплине транзит Сатурна у сузір’я Риб та сонячне затемнення в знаку Овена. Додасть «перцю» і ретроградний Меркурій у Тільці, що налаштує представників обраних знаків на агресію та зробить напрочуд конфліктними.

Близнюки

Близнюки, якими керує планета Меркурій, першими постраждають від її ретроградності. Квітень не принесе представникам цього знаку жодної хорошої новини. Натоміть Близнюки зануряться у тяжкі думки та будуть змушені прийняти не одне складне рішення.

На роботі, та й в особистому житті уродженців знаку спіткають розчарування. Через це вони можуть опинитися на грані депресії. Щоб уникнути такого розвитку подій, астрологи наполегливо радять Близнюкам «взяти паузу», відпочити та привести у порядок свої думки. Тоді вже наступного місяця все неодмінно налагодиться.

Діва

Дівам у квітні доведеться розібратися з проблемою, яка постійно їх переслідує. Уродженцям знаку дуже складно знайти баланс між кар’єрою та особистим життя. Вони часто кидаються в роботу «з головою», цілком забуваючи про кохану людину. А це, своєю чергою, призводить до образ та скандалів.

Ретроградний рух Меркурія, що почнеться 21 квітня, не покращить ситуації. Дів наче будуть перевіряти на міцність. Щоб зберегти і родину, і улюблену роботу їм доведеться докласти чималих зусиль. Та якби це було представникам знаку не до снаги, доля не послала б їм такі випробування.

Водолій

Ретроградний Меркурій стане для Водоліїв поганим знаменням. Представники знаку протягом усього місяця будуть напружені та знервовані. У них виникнуть проблеми на роботі, що призведуть до гучної сварки з кількома колегами.

На щастя ці конфлікти представникам знаку під силу відвернути. Достатньо виявити трохи більше розуміння та стримати свої емоції. Тоді найгірших наслідків вдасться уникнути.