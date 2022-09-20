Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 сентября, убывающая Луна остается в знаке Рак. Это отличный день для того, чтобы внести решительные изменения в сценарий своей жизни. Измените привычные маршруты, составьте смелый план на ближайшие месяцы или откройте сердце любви — Вселенная поддержит вас в любом начинании.





♈ Овен

Что, если все произойдет не так, как вы себе представляете? Что, если временная шкала, которую вы держите в уме, не соответствует установленным Вселенной срокам? Будете ли вы убиваться или просто признаете реальность? В некоторых случаях убеждения и ожидания могут вам навредить. Будьте сегодня готовы сделать шаг назад.

Космический совет: сегодня выбирайте путь наименьшего сопротивления.

♉ Телец

Вас ждет радостный день, Тельцы. Не стесняйтесь радоваться любым мелочам и искать приключения. Даже если они кажутся незначительными, в них все равно стоит отправиться пружинистым шагом. Устройте себе небольшое путешествие и исследуйте новое место — даже если оно за углом от места вашей работы. Звезды подсказывают, что обновление маршрута может обернуться приятным сюрпризом.

Космический совет: постарайтесь устроить себе небольшое приключение.

♊ Близнецы

Близнецы, прекратите заниматься самобичеванием. Все, что сейчас происходит, — послано кем-то свыше. Не нужно пытаться это изменить. Привыкайте к условиям, которые имеете. Порой выход из зоны комфорта очень полезен! 20 сентября не устраивайте никаких разборок, пытаясь выяснить причины своих неудобств. Ответа все равно не найдете. Как говорят французы, «C’est La Vie».

Космический совет: не копайтесь в прошлом, ища ответы на вопросы.

♋ Рак

Вы создатели своей реальности, Раки. Так что найдите минутку и подумайте о том, во что вы хотите вдохнуть жизнь в ближайшие недели и месяцы. Силы совершить смелый шаг появятся у вас сами собой, когда будет готов хотя бы примерный план. Со временем ваши усилия будут многократно вознаграждены. Также вы вступаете в прекрасную фазу на романтическом фронте.

Космический совет: составьте смелый план.

♌ Лев

Говорят, что перемены не происходят, пока человек не устанет от собственного бреда. Кажется, вы готовы согласиться с этим на 100%, Львы. Вы находитесь в той точке своего пути, когда человек очень хорошо понимает себя. Вы отчетливо осознаете, чем хотите заниматься, а чем — нет. Возможно, наступило лучшее время, чтобы переписать сценарий своей жизни.

Космический совет: возможно, лучшей возможности изменить свою жизнь уже не предоставиться.

♍ Дева

Вы не обязаны нравится всем, Девы. К счастью, от вас этого и не ждут. При этом нельзя делать только то, что правильно для вас. Важно помнить и об интересах коллектива. Постарайтесь сегодня выдержать грань — не угождайте другим, но и не сваливайтесь в избыточный эгоизм. Звезды также предупреждают, что эта неделя может преподать вам жестокий урок в романтической сфере.

Космический совет: все должно быть в меру, включая эгоизм и заботу о других.

♎ Весы

Какой смысл притворяться крутым, когда можно быть просто искренним? Настало время открыть свое сердце, Весы. Вспомните, что вы можете любить без памяти и быть так же любимы в ответ. Эта перемена в сознании привлечет правильные аспекты в вашу жизнь. Вы также обнаружите, что ваши творческие способности усилились. Используйте вдохновение по максимуму.

Космический совет: откройте свое сердце любви.

♏ Скорпион

На этой неделе вы испытаете все виды энтузиазма. Вы так многого хотите достичь в ближайшие дни, что даже не знаете, с чего начать. Удостоверьтесь, что поддерживаете правильный темп. Если вы недавно взялись за новый проект, помните о необходимости быть нежнее к себе. Не пытайтесь держать все мелочи под контролем. Если же чувствуете стагнацию, ускорьтесь немного.

Космический совет: сейчас очень важно держать правильный темп.

♐ Стрелец

Когда вы в последний раз выходили из себя? Когда делали что-то только для собственного удовольствия? Когда позволяли себе забыть обо всех проблемах и совершить что-то невероятное? Сегодня звезды призывают вас сосредоточиться на собственных потребностях. Если они лежат в романтической плоскости, позвольте себе «получать». Вы заслуживаете любви, которой желаете.

Космический совет: сделайте сегодня что-нибудь только для себя.

♑ Козерог

Работа с людьми — одна из самых сложных. Даже если эти люди — ваши непосредственные коллеги. Вы очень умны и проницательны, Стрельцы, однако даже вы не можете сделать все в одиночку. Поэтому проявляйте к ним больше снисходительности. Вместо постоянной критики, чаще поощряйте их и напоминайте о важности их труда. Результат может вас впечатлить.

Космический совет: будьте сегодня добрее с коллегами.

♒ Водолей

Для вас наступило прекрасное время, Водолеи. Вы все ближе и ближе к сезону сбора «урожая». Скоро вы сможете наблюдать, как ваши усилия и труды приносят плоды. Найдите минутку, чтобы насладиться созерцанием. А еще поблагодарите Вселенную за помощь. Помните, что секрет полноценной жизни заключается в удержании баланса между активной деятельностью и наслаждением от ее результатов.

Космический совет: вы вступаете в период сбора «урожая».

♊ Рыбы

Что, если единственный человек, вставший у вас на пути, — это вы сами? Перестаньте вспоминать истории своих неудач и повторять старые ошибки, Рыбы. Перестаньте говорить себе, что вы не можете жить счастливо и благополучно. Вселенная хочет, чтобы у вас было все. Причем прямо сейчас. Вам осталось только приложить усилия для воплощения своих грез.

Космический совет: изобилие, которого вы желаете, не найдет путь к вам самостоятельно. Двигайтесь к нему навстречу.