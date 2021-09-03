Плюс 25% до пенсії: яким пенсіонерам чекати на більші виплати вже за кілька місяців

За останні півтора року в Україні середня сума пенсійної виплати збільшилася майже на чверть. Лише у січні 2020 року вона складала 3083 грн, а станом на серпень поточного року дорівнює 3867 грн. У Міністерстві соціальної політики пояснюють, що покращити дохід пенсіонерів вдалося завдяки комплексній програмі збільшення виплат, яка насамперед спрямована на підвищення мінімальних пенсій громадян.





Внаслідок дотримання такої стратегії із 4 мільйонів українських пенсіонерів, що на початку минулого року отримували менш ніж 2000 грн, 2,3 мільйонам суму мінімальної виплати збільшили. Про решту громадян, які змушені виживати за менш ніж 2000 грн на місяць, можновладці теж не забули. У планах міністерства ще до літа 2022 року підвищити мінімальну пенсію усім без винятку громадянам із таким «непристойним» утриманням.

Позатим, в амбітних планах Мінсоцполітики на наступний рік долучити до програми вікових доплат категорію пенсіонерів 70-75 років. Якщо задум вдасться реалізувати, ще 1,5 мільйона громадян похилого віку отримають щомісячні надбавки до пенсії. Цьогоріч таку доплату вже було упроваджено для пенсіонерів у віці 75-80 років.

В загальному ж 2022 рік принесе чимало позитивних нововведень на користь українських пенсіонерів. Зокрема протягом наступного року планується впровадити наступні зміни:

з 1 січня – буде збільшено суму виплат пенсіонерам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які мають інвалідність;

з 1 березня – проіндексують усі пенсії, а також компенсаційні виплати для пенсіонерів віком понад 75 років;

з 1 липня та 1 грудня – відбудеться перерозрахунок щомісячних виплат внаслідок збільшення прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня – планується перерозрахунок суми мінімалки за віком, через підвищення мінімальної заробітної плати.

Усі перелічені пропозиції вже включені до проекту держбюджету на 2022 рік, який незабаром погодить Верховна Рада. Тож пенсіонери можуть розраховувати на поліпшення свого доходу вже у найближчі місяці.