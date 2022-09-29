Клієнтам ПриватБанку дозволили купувати валюту онлайн дешевше ніж в обмінниках

ПриватБанк запустив послугу, за допомогою якої українці зможуть купувати валюту онлайн зі своїх гривневих карток. Ця послуга вже доступна у мобільному банкінгу та веб-версії Приват24. Щоправда скористатися нею клієнт може, лише якщо виконає певні умови.

По-перше, придбати валюту у Приваті онлайн українці можуть лише в обмеженій кількості. Ліміт становить 50 тис. грн у еквіваленті на місяць. Цей ліміт встановив не сам ПриватБанк, а Національний банк України у своїй постанові ще на початку серпня.

Таким чином клієнт Привату за місяць може придбати близько $1300. Адже конвертація здійснюється за картковим курсом, який у державному банку зараз становить 37,45 грн/$. Таку ж саму суму українці зможуть придбати і у євро, оскільки курс на продаж обох цих валют у Приваті зараз однаковий.

По-друге, куплену валюту не вийде зняти зразу. Крім ліміту на суму, НБУ ввів також правило про обов’язкове розміщення придбаної онлайн валюти на депозиті. Тож клієнти Привату отримати свої гроші зможуть щонайменше через три місяці. Саме таким є мінімальний термін депозиту для покупців валюти.

Та є і хороша новина. Поки долари чи євро будуть зберігатися в банку, їх сума збільшиться, адже вілсоток на валютні вклади у Приваті зараз складає 0,01%.

Придбати валюту під депозит клієнти Привату можуть за допомогою веб-версії Приват24, або скориставшись мобільним банкінгом. Та оскільки послуга тільки-но з’явилася, додаток Приват24 спершу треба буде оновити до останньої версії.

Нагадаємо, що придбати валюту з подальшим розміщенням на депозити Нацбанк дозволив вже майже два місяці тому. Деякі українські банки одразу ж підхопили ініціативу і дозволили своїм клієнтам купувати долари та євро онлайн. Серед них А-Банк, monobank, ОТП, Таскомбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. У Приваті ж довго не хотіли запроваджувати нову послугу і наважилися на цей крок лише зараз.