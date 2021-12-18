Налоговая проверит дорогие покупки украинцев через соседей

В Государственной налоговой службе полным ходом идет подготовка к созданию нового отдела. В его полномочия будет входить поиск состоятельных украинцев, систематически уклоняющихся от уплаты налогов. Как «налоговое спецподразделение» будет находить таких нарушителей? Какое состояние можно считать подозрительным? Об этом сегодня и поговорим.





Создать отдел, работники которого будут преследовать богатых граждан, от Украины требует МВФ. Такое нововведение является одним из условий получения 5-миллиардного транша в рамках программы stand by. По договоренности спецотдел налоговики должны были создать еще до 1 декабря 2021 года. Но процедура несколько затянулась и к активным действиям в ГНС приступили только сейчас.

Пока информации о работе «налогового спецподразделения» немного. Известно, что будущая структура будет акцентировать свое внимание на гражданах, чье состояние превышает 50 миллионов евро. Но если «работа» с такими субъектами не даст ожидаемого результата в плане госпоступлений, возьмутся и за более «бедных» украинцев.

Информацию о скрытых от государства квартирах, машинах и земельных участках налоговики будут получать всеми возможными способами. Но, конечно же, в рамках закона. В частности, «сдать» богачей могут юристы, занимающиеся переоформлением приобретенного имущества, работники банков и другие субъекты финансового мониторинга. Узнать о незадекларированном имуществе регулятор может даже от соседей, которым не угодил состоятельный гражданин.

За найденное «налоговыми спецназовцами» имущество владельцу придется заплатить немалый налог. Если дорогая собственность не вписывается в официальные доходы украинца, нужно будет отдать государству 19,5% его стоимости.

Однако для лиц, не желающих попасть под «горячую руку» специального отдела налоговой и спокойно покупать все что угодно на заработанные деньги, существует отличный выход. Еще с 1 сентября текущего года в Украине началась так называемая налоговая амнистия. Она позволяет гражданам, имеющим незадекларированное имущество, отчитаться о нем государству на достаточно выгодных условиях.

Налог за дорогостоящие покупки (квартиры или машины) приобретенные с теневых доходов составит в рамках «нулевой декларации» не более 5%. Но после декларирования скрытого имущества можно будет спать спокойно, не опасаясь прихода гостей из налоговой.