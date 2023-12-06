В 2024 році пенсії українцям підніматимуть тричі

У 2024 році на українських пенсіонерів чекають зміни у зв’язку із запланованою пенсійною реформою. Ці реформи спрямовані на перерахунок пенсій за новою формулою з метою наближення пенсій до середньої заробітної плати. Метою є підвищення рівня пенсій до 30-50% від середньої заробітної плати, що посилить соціальний захист та забезпечить кращі умови для пенсіонерів.

Ключові моменти реформи включають

Мінімальна та максимальна пенсії: З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн відповідно до зміни прожиткового мінімуму. Максимальна пенсія, що розраховується у десятикратному розмірі від мінімальної, очікується на рівні 23 610 грн.

Середня пенсія: Очікується, що середня пенсія зросте до 6 000 грн., збільшившись з нинішніх 5 311 грн.

Триетапний перерахунок: Перерахунки пенсій відбудуться у січні, березні та липні 2024 року. У січні перерахунок буде здійснено для тих, хто отримує мінімальну та максимальну пенсії. Перерахунки в січні та липні торкнуться тих, хто має право на мінімальну пенсію в 65 років за наявності повного страхового стажу. У березні відбудеться загальна індексація пенсій.

Нова формула індексації: Реформа запроваджує нову формулу індексації, яка враховує не лише рівень інфляції, але й розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. Це означає, що пенсії будуть вищими для тих, хто має більший страховий стаж і вищу заробітну плату.

Законодавчий процес: Наразі законопроект перебуває на розгляді в Кабінеті Міністрів і, як очікується, буде ухвалений до кінця року. У разі ухвалення, пенсії можуть зрости в середньому на 15-20%.

Деталі цих реформ, включаючи детальні розміри пенсій, будуть уточнені після ухвалення відповідних законодавчих актів.