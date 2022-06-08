Буде ж чого вибрати: топ-10 найпопулярніших б/в автівок, ввезених без мита

Під-час дії мораторію на сплату мита, в Україну було ввезено чимало легкових автомобілів. За приблизними підрахунками загальна їх кількість – трохи понад 111 тисяч одиниць. Середній вік пригнаних авто складає 14 років. Хоча близько 1,3% із загального числа автоімпорту складають машини з мінімальним пробігом від 2020 року випуску.





Експерти виокремили десятку найбільш популярних моделей авто, яких українці імпортували найбільше. Оскільки вони були ввезені без сплати мита, то і купити їх на вторинному ринку наразі можна трохи дешевше. Тож всім, хто саме збирається придбати собі «залізного коня», варто ознайомитися із нашим рейтингом.

Перші дві позиції у топ-10 вживаних авто зайняли класичні моделі бренду Volkswagen. Українці безкоштовно завезли 7020 штук VW Passat різних модифікацій та років випуску. Натомість кількість легковиків VW Golf в Україні збільшилася на 6510 штук.

На третій сходинці опинився ще один улюбленець українських автомобілістів – Renault Megane. Таких машин на вторинному ринку додалося 5716 одиниць.

Четвертою стала знову ж таки автівка виробництва концерну Volkswagen – Skoda Octavia. Б/в машин цієї моделі в Україні побільшало на 4558 штук.

Пятірку найпопулярніших серед імпортерів легковиків закриває Ford Focus. Дехто звісно ж пригнав собі машину для власних потреб. Та все одно із 3023 екземплярів, що перетнули кордон, більша частина потрапить на популярні сайти з продажу автомобілів.

Решта автівок із топ-10 безмитного імпорту розмістилися в рейтингу наступним чином:

VW Touran – 2882 шт.

Audi A6 – 2813 шт.

Audi A4 – 2770 шт.

Opel Zafira – 2665 шт.

Opel Astra – 2518 шт.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день ввозити без мита українці можуть лише позашляховики з повним приводом, випущені до 2017 року. Такі машини зараз вкрай необхідні українським воїнам, тож уряд, заборонивши безмитний автоімпорт, залишив невеличку лазівку для поповнення автопарку ЗСУ.