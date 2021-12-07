В Украине за должников по коммуналке возьмутся по-новому: требование МВФ

В скором времени в Украине появятся новые методы борьбы с коммунальными должниками. Актуальные инструменты не слишком действенны, а с проблемой миллиардных задолженностей властям нужно справиться в кратчайшие сроки. Иначе под вопрос встанет 5-миллиардный транш от МВФ.





Ужесточение мер против злостных неплательщиков коммуналки является одним из условий Международного валютного фонда по программе stand-by. В рамках этого договора Украина должна получить помощь от фонда на сумму 5 миллиардов долларов. Часть этих денег уже была перечислена в украинский бюджет. Но если правительство не будет выполнять условия, выдвинутые МВФ, денежный поток в любой момент могут перекрыть.

Старые добрые методы конфискации имущества и сбережений через судебные решения работают только в единичных случаях. Большая часть дел о коммунальных задолженностях даже до суда не доходит. Поэтому во властных кругах уже ищут новые способы взыскания долгов с украинцев, как говорится «без суда и следствия».

В частности обсуждаются такие меры, как арест банковских счетов, недвижимости и другого имущества в досудебном порядке. Правда, соответствующий закон еще не был принят. Но в случае поддержки этих достаточно строгих методов в парламенте, не платить за коммуналку станет крайне опасно. «Выбивание» долгов превратится в обычную практику и коснется не только тех, кто сознательно уклоняется от оплаты квитанций, но и малообеспеченных людей, которым заплатить просто нечем.

Стоит отметить, что методика «запугивания» хоть и выглядят не слишком гуманно, все же достаточно действенна. Например, коммунальное предприятие «Сумыгаз», пригрозив своим клиентам-должникам судебным процессом, получило возврат около 3 миллионов гривен долгов. А «Николаевтеплоэнерго» отобрал у одного из потребителей автомобиль, после чего мужчина сразу вернул долг за тепло на сумму 14 тыс. грн.

Но эти случаи нельзя брать за пример. Такие методы работают только с потребителями, которые не платят, так сказать, «из вредности». А вот всем остальным, для кого коммуналка является непосильной ношей, арест средств на карточках без официального решения может только навредить.