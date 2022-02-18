Масштабна індексація: до підняття пенсії в Україні залишилось менше 2-х тижнів

З 1 березня в Україні перерахують суми виплат окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема зросте дохід у військових, інвалідів-чорнобильців та громадян, що вийшли на заслужений відпочинок до 2019 року. На яку ж підвищення можуть розраховувати вітчизняні пенсіонери?





Індексація пенсій українців передбачена рішенням Кабміну від 16 лютого поточного року. Сума підвищення для більшості громадян похилого віку складе 14%, адже саме на стільки протягом минулого року збільшилася середня зарплатня українців. Однак крім підвищення пенсій збільшиться й сума деяких інших виплат, призначених соціально незахищеним громадянам.

З 1 березня підвищать наступні види виплат:

пенсії колишнім військовим;

пенсії для інвалідів-чорнобильців;

компенсаційні доплати пенсіонерам старшим за 75 років;

мінімальну пенсію для громадян з повним страховим стажем, а також інвалідів І групи – до 2,3 тис. грн;

для непрацюючих громадян із неповним страховим стажем – до 2,1 тис. грн.

На такий самий коефіцієнт 1,14 зросте й показник середньої зарплати, з якої відраховуються страхові внески до Пенсійного фонду.

Перерахують з врахуванням 14-відсоткової підвищення й пенсії громадян, що вийшли на заслужений відпочинок до 2019 року. Таких пенсіонерів в Україні зараз нараховується більш ніж 10 мільйонів.

Що ж стосується пенсіонерів які не відносяться до жодної із зазначених вище категорій та не підпадають під індексацію, то вони теж отримають невеличке підвищення. Зокрема громадянам, що стали пенсіонерами протягом останніх 3 років, виплати збільшать на 135 грн.

Окрім того уряд цього разу вирішив збільшити суму мінімальної соціальної допомоги українцям, що є інвалідами з дитинства, а також дітям інвалідам до 2,1 тис. грн. Стільки ж з 1 березня почнуть виплачувати на кожну дитину з багатодітної сім’ї.

Нагадаємо, що днями парламентарі прийняли закон, згідно з яким індексація пенсій в Україні проходитиме щороку саме 1 березня.

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